Названы пять самых отвратительных запахов в мире

Учёные, основываясь на ранее проведенных исследованиях, назвали подборку из пяти самых отвратительных запахов в мире.

Первое место этого неприятного рейтинга принадлежит запаху сероводорода. Его аромат имеют тухлые яйца, а также, согласно данным астрономов – планета Уран, передаёт РИА Новости.

Второе месте – у экзотического фрукта дуриан. В нем содержится 44 активных ароматических соединения, которые смешивают в один совершенно разные, резкие запахи – от гнилого яйца до карамели.

Тройку «призёров» замыкает цветок Раффлезия Арнольда, имеющий трупный запах с нотками гниения и рыбы. Как отмечают учёные, своим запахом цветок привлекает насекомых, которые опыляют его.

В топ-5 также попали «аромат» сыра Вье Булонь и запах малого муравьеда, который, по оценкам ученых, пахнет в несколько раз хуже скунса.