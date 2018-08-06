Смерть на курорте: акула убила туриста в Египте

В результате нападения акулы, которое произошло на египетском курорте Марса-эль-Алам, погиб турист из Чехии.

Согласно предварительной информации, погибшему был 41 год, он находился на отдыхе вместе со своей женой и детьми, причем его супруга стала свидетелем нападения морского хищника, передаёт Echo24 со ссылкой на чешское министерство иностранных дел.

В чешском внешнеполитическом ведомстве уже подчеркнули, что ожидают результатов расследования местной полиции, чтобы выпустить рекомендации для туристов, которые собираются провести в свой отпуск в Египте.