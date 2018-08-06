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Москва, 06.08.2018

США «поджигают» Ближний восток: Вашингтон пытается лишить палестинцев статуса беженцев

«Expert Online» 2018

Администрация главы Белого дома Дональда Трампа пытается лишить палестинцев статуса беженцев.

Зять и советник президента США Джаред Кушнер предпринимает «подлинные усилия для срыва» деятельности агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам на Ближнем Востоке, пишет Foreign Policy.

Издание утвержает, что к ним попал внутренняя переписка, в которой Кушнер обращается к нескольким высокопоставленным должностным лицам в администрации Белого дома, в том числе к спецпредставителю США по международным переговорам Джейсону Гринблатту.

При этом отмечается, что действия Кушнера являются частью более широкого плана администрации Трампа и её союзников в конгрессе США с целью лишить палестинцев статуса беженцев на Ближнем востоке, а также исключить этот вопрос из повестки на переговорах между Израилем и палестинцами.

По мнению политологов, такая позиция Вашингтона может привести к очередному обострению ситуации на Ближнем востоке.

Наша справка

США поддерживают финансирование агентства ООН по оказанию помощи палестинцам с момента его создания в 1949 году. Предыдущие администрации рассматривали это агентство как важный фактор установления стабильности в ближневосточном регионе.

Попытка сорвать его деятельность осуществляется в пользу Израиля, и это схоже с тем, как было принято решение по другой ключевой проблеме, когда США перенесли посольство в Иерусалим и признали город столицей Израиля.

В свою очередь израильские сторонники в США сегодня видят организацию по помощи палестинским беженцам как часть международной системы, которая искусственно сохраняет проблему беженцев и даёт надежду палестинцам-беженцам, что они смогут вернуться домой. А это Израиль категорически исключает.

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