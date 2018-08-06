Турция и Средиземное море: какой курорт выбрать?

Описание популярных курортов Турции на Средиземноморье с ценами на жилье поможет определиться, где провести летний или осенний отпуск.

Турция – одна из самых популярных стран в мире для пляжного и экскурсионного отдыха. В 2017 году ее посетило 38 млн туристов. Многие из них отдали предпочтение курортам Средиземноморья: Кемеру, Анталье, Белеку, Аланье. В этих городах создана развлекательная инфраструктура, есть возможности для активного отдыха, а пляжи награждены «Голубым флагом» за чистоту. Какому курорту отдать предпочтение?

Кемер

Этот курорт привлекает уже своим местонахождением – между Таврскими горами и Средиземным морем, что создает здесь пейзажи удивительной красоты. В городе отсутствуют сильные ветры, эта особенность вместе с мягким климатом делает Кемер привлекательным для отдыха с детьми.

Подойдет курорт и для пляжного и экскурсионного туризма: есть здесь обустроенные пляжные зоны и множество достопримечательностей. В Кемере преобладают галечные пляжи, хотя возле некоторых отелей у моря насыпан песок. Созданы условия и для активных развлечений: прогулок на яхтах, дайвинга и других водных видов спорта.

В Кемер можно съездить по путевке или организовать отдых самостоятельно. В последнем случае придется самому искать выгодные билеты на самолет и бронировать жилье у городских жителей. Выбрать квартиру или дом у моря можно с помощью сервисов Booking, Airbnb или Flatfy.com . Согласно данным последнего, стоимость аренды жилья в Кемере стартует с $21 за сутки.

Анталья

Анталья – самый популярный курорт Турции. Сюда приезжают семьями, парами, компаниями друзей, чтобы весело провести время на побережье Средиземного моря. В городе создана качественная и разнообразная инфраструктура для детей: аквапарки, аттракционы, бассейны, рестораны с детским меню, аниматоры. Мелкое море и песчаные пляжи – весомый фактор в пользу выбора этого курорта для семейного отдыха с ребенком.

Расстояние от Антальи до ближайшего аэропорта – всего 12 км, что является еще одним преимуществом. Для молодежи на курорте работает много ночных клубов и баров. Молодые люди, часто ограниченные в финансах, выбирают Анталью за низкие цены на аренду жилья. Снять квартиру в городе можно минимум за $13/сутки.

Аланья

Аланья пользуется не меньшим спросом у туристов, чем Анталья или Кемер. Тут работает много отелей, магазинов, ресторанов, кафе и развлекательных заведений. Курорт интересен и семейным парам, и молодежи. Здесь можно просто отдохнуть на пляже, организовать шопинг-тур или приехать только ради достопримечательностей и экскурсий.

Пляжный сезон в Аланье длится почти 8 месяцев – с апреля до середины ноября. Этот средиземноморский курорт выбирают за песчаные пляжи, скальные мысы, красивые бухты и обилие свежих фруктов. Единственный недостаток Аланьи – достаточно высокая стоимость жилья. Арендовать его у местных жителей можно по цене от $26 за сутки.

Белек

Среди преимуществ Белека туристы выделяют прекрасную экологию, сосновые леса, чистые пляжи и теплое море. Лучшие поля для гольфа вместе с другими положительными качествами сделали курорт элитным. Город омывает Средиземное море, пляжи протянулись на 20 километров вдоль прибрежной зоны.

Белек привлекает туристов качественным сервисом в отелях, альпинизмом и водными видами спорта. Курорт нельзя назвать дешевым, но это не уменьшает число отдыхающих туристов. Чтобы немного сэкономить, можно снять частное жилье. Стоит оно от $19 за сутки.

В Турции можно устроить недорогой отдых. Достаточно сравнить цены на аренду жилья в городах нашей страны и на турецких курортах на сайтах агрегаторах, которые помогают арендовать жилье =, чтобы понять, что особой разницы нет. Сервис содержит множество предложений по аренде квартир и домов в Анталье, Кемере, Аланье и Белеке – снять квартиру в пределах 13-26 долларов сможет каждый.