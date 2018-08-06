У Катара вновь хотят отобрать Кубок мира по футболу

Эмират обвиняют в нечестной конкуренции и подкупе официальных лиц футбольной федерации планеты при определении места проведения турнира.

Не успел закончиться Кубок мира в Москве, как Лондон с западными союзниками, наверное, немного отдохнув от неудачных попыток сорвать проведение футбольного чемпионата в России, переключился на Катар, где через четыре года должен пройти следующий Кубок. Как обычно, в ход пошли обвинения в подкупе футбольных чиновников и нечестной борьбе за право проведения турнира.

Британия действует через прессу. На Катар и ФИФА натравили Sunday Times. В последнем номере еженедельника опубликован материал, из которого следует, что напечатанная им информация о якобы имевших место махинациях при голосовании в ФИФА была неизвестна Комитету по делам этики ФИФА, проводившему расследование четыре года назад, и следовательно расследование необходимо возобновить.

Источник в ФИФА заявил ST, что главная футбольная организация сейчас должна принять меры, но выразил сомнение, что они будут приняты, потому что при нынешнем президенте Джанни Инфантино Комитет по этике потерял значительную долю своей независимости. ФИФА немедленно отреагировала на намеки в отсутствии независимости, заявив, что президент футбольной ассоциации к работе Комитета по этике никакого отношения не имеет.

ST утверждает, что Оргкомитет Катара в 2010 году нарушил правила ФИФА, заплатив нью-йоркской рекламной компании, которая сейчас называется BLJ Worldwide, и нескольким бывшим агентам ЦРУ большие деньги за организацию пропагандистской кампании, которая утверждала, что у соперников Катара за право проведения Кубка мира нет поддержки местных властей. Между тем, по правилам ФИФА, участники избирательной кампании должны воздерживаться от оценочных заявлений как положительных, так и отрицательных в адрес конкурентов.

«Если руководство ФИФА хочет доказать, что оно работает сейчас открыто и честно, - цитирует ST бывшего президента Футбольной федерации Англии Грега Дайка, - то оно должно возобновить расследование голосования, которое выиграл Катар. Еще тогда к этой победе отнеслись как к неудачной шутке. Но сейчас появились новые доказательства нарушений, с которыми оно проводилось».

После твердой позиции, которую занял Инфантино накануне московского чемпионата и его восторженных комментариев в ходе турнира и по его окончании, отношение к нему на Западе начало быстро меняться. Если сначала его называли «новой метлой», которая выметет сор, оставшийся после 17-летнего скандального руководства Йозефа (Зеппа) Блаттера, то сейчас тон сменился на негативный.

Но на все требования английской стороны рассмотреть новые документы и провести расследование ФИФА отвечает ссылками на доклад руководителя Комитета по этике Майкла Гарсии, который в 2014 году не нашел в поведении Катара ничего преступного.

Гарсия действительно не нашел доказательств неблаговидных деяний катарской стороны, но, как пишут британские журналисты, которые неутомимо в течение нескольких лет и днем, и ночью борются за чистоту футбола, когда это выгодно Англии, он не имел доступа к компьютерам президента федерации футбола Катара Мохаммеда бин Хаммама, которого ST считает главным обвиняемым. О том, что ему не удалось получить всей необходимой информации, кстати, четыре года назад говорил и сам Гарсия.

Майкл Гарсия в ФИФА больше не работает. Сменивший его швейцарец Корнел Борбели и обвинил Инфантино в подрыве независимости Комитета по этике после того, как президент год назад его… уволил.

Катар, естественно, все обвинения в нечестной конкуренции на выборах места проведения Кубка мира по футболу 2022 категорически отвергает. В разгорающийся скандал косвенно вмешался и Зепп Блаттер, который сейчас неожиданно заявил, что Исполнительный комитет не прислушался к его предостережениям о том, что Катар не подходит на роль организатора главного футбольного турнира четырехлетия. 82-летний экс-президент ФИФА утверждает в только что изданной книге «Моя правда», что шокирующая победа эмирата является результатом нарушения правил голосования и давления, оказанного на Мишеля Платини, члена Исполкома от Франции. Блаттер также утверждает, что никто из членов Исполкома не читал подробные заявки участников голосования, потому что они уже знали, что будут голосовать за Катар.

«Если бы мы внимательно их (заявки) прочитали, - пишет бывший президент ФИФА, - то увидели бы, что проводить Кубок мира в Катаре невозможно».

По словам автора мемуаров, Мишель Платини, который сначала не хотел голосовать за Катар, позвонил ему в 2010 году и признался, что на него было оказано сильное давление во время обеда у Николя Саркози, на котором присутствовал нынешний правитель Катара, а тогда кронпринц Тамим бин Хамад Аль Тани. Катарцы тогда подписали контракт с Францией на поставку французских самолетов на миллиарды евро, а также купили столичный клуб «Пари Сен-Жермен».

Любопытно, но Мишель Платини факт оказания на него давления на обеде у французского президента всегда отрицал. Интересно, как он прокомментирует откровения Блаттера.