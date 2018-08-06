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Москва, 06.08.2018

Украина выразила протест против поездки Путина в Херсонес

«Expert Online» 2018

Внешнеполитическое ведомство Украины выразило протест из-за поездки президента РФ Владимира Путина в Крым.

В заявлении МИД «незалежной», выдержки из которого публикует РИА Новости, отмечается, что Киев возмущен тем, что российский лидер 4 августа совершил «очередной несогласованный с Украиной визит на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Украины — Автономную Республику Крым и Севастополь».

Напомним, в субботу глава РФ побывал в Крыму на открытии фестиваля «Опера в Херсонесе».

Наша справка

16 марта 2014 года в Крыму прошёл референдум, на котором 96,77% жителей полуострова проголосовали за воссоединение Крыма с Россией. На следующий день Верховный Совет Автономной Республики Крым провозгласил Крым независимым суверенным государством и подписал с Россией договор о вхождении в состав РФ, а уже 18 марта президент РФ Владимир Путин внёс в Федеральное Собрание закон о принятии в состав РФ двух новых субъектов — республики Крым и города Севастополь.

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