В итальянской Болонье недалеко от аэропорта прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие

Недалеко от аэропорта, расположенного в окрестностях итальянского города Болонья, прогремел мощный взрыв.

Согласно предварительной информации, оглушительный хлопок прозвучал на автомагистрали после ДТП с участием бензовоза, передаёт местное издание Il Resto del Carlino.

При этом отмечается, что пламя быстро распространилось на машины, которые находились в дилерских центрах.

В свою очередь итальянская газета Metro со ссылкой на полицию также отмечает, что причиной взрыва стало ДТП с участием бензовоза.

Между тем телеканал Rainews24, утверждает, что в результате серии взрывов есть пострадавшие. Их точное число пока не называется. Известно, что на местепроисшествия работают кареты «Скорой помощи», пожарные машины и полицейские вертолёты.