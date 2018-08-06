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Экономика
Москва, 06.08.2018

Рубль пытаются столкнуть ниже

«Expert Online» 2018
  • Памятные монеты, посвященные знаменитому мультфильму, выпущены как раз тогда, когда экономические власти говорят "Ну, погоди!" самому рублю
ТАСС Автор: Валерий Шарифулин

Памятные монеты, посвященные знаменитому мультфильму, выпущены как раз тогда, когда экономические власти говорят "Ну, погоди!" самому рублю

Министерство финансов продолжает наращивать покупки валюты на Московской бирже. Аналитик отмечает, что та черта, за которой у банковской системы могут начаться вполне серьезные проблемы, была перейдена еще в июне. С другой стороны, до самих проблем еще далеко и не факт, что они наступят. А Минфин - он просто запасливый.

Переплюнули переукрепление

С 7 августа по 6 сентября Министерство финансов направит на валютные интервенции – скупку иностранной валюты на Московской бирже – порядка 383,2 млрд рублей, говорится в сообщении министерства. Они превратятся в 6,04 млрд долларов (по текущему курсу), что на несколько процентов выше июльского показателя покупки валюты Минфином и станет рекордом.

Такая политика призвана сдержать «переукрепление рубля», о котором заявляли правительственные финансисты и на что усилия ведомства направлены с февраля 2017 года.

Очевидно, говорит Артем Авинов, ведущий аналитик ГК TeleTrade, что правительство и Минфин стремятся увеличить наполняемость российского бюджета, и удержание рубля от дальнейшего укрепления является одним из методов данной политики. Нельзя также исключать, что действия Минфина являются упреждающими мерами в условиях потенциального снижения нефтяных котировок в результате масштабной торговой войны, к которой приведут действия США и политика Дональда Трампа.

Однако снижение долларовой ликвидности в результате действий Минфина ударит не только по российским импортерам, уверен эксперт. Ослабление российского рубля выше 65 рублей за доллар США, которое можно ожидать в ближайшие недели, приведет к росту цен на розничные товары, что в моменте еще раз ударит по покупательской активности населения, а в чуть более отдаленной перспективе станет еще одним драйвером ускорения инфляции, дополнив эффект от поднятия НДС и роста тарифов ЖКХ.

Как считает Артем Авинов, ослабление российского рубля в ближайшей перспективе выше 65 рублей за доллар будет только промежуточной отметкой. После консолидации в диапазоне 65-67 рублей за доллар он не исключает достижения отметки в 75 рублей ближе к концу года, чему будет способствовать не только политика внутри России, но и действия ФРС по ужесточению кредитно-денежной политики в США.

В общем, текущая финансовая политика подталкивает аналитиков, как было в это же время и в прошлом году, потихоньку нагнетать панику. Тогда рублю тоже обещали непременную просадку к концу года, которая, однако, обернулась его укреплением. Впрочем, весной американские санкции, и даже не общие, а точечные (против «Русала») все же толкнули рубль вниз, хотя затем курс быстро скорректировался. Минфин в тот момент, кстати, много заработал.

По своим правилам

Аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов со своей стороны считает, что хотя казначейство и регулятор снова идут на рекорд по объемам скупки валюты, этот рост не выглядит взрывным. В июне объем интервенций оценивался в 379,7 млрд рублей, в июле он чуть снизился, до 347,7 млрд, теперь, в августе, по факту возвращается к уровням чуть выше тех, что были всего месяц назад, к 383,2 млрд. Рекордным, по мнению аналитика, справедливо будет считать не август, а в целом весь 2018 год, если окажутся исполнены планы ЦБ и Минфина вылить на рынок ни много ни мало 2,7 трлн рублей.

Впрочем, отмечает он, если нефть и объемы предложения позволят, долго и этот рекорд не продержится: уже в следующем году в планах рост объемов еще на 1 трлн, до 3,7, в то время как на рынке все громче звучит мнение о том, что скорректировать свои планы в меньшую сторону Минфину придется, по крайней мере в следующем году. Проблема дефицита валютной ликвидности в банковском секторе, о которой начали вполголоса говорить в июне, сейчас уже не кажется надуманной.

Интересно, что та черта, за которой у банковской системы могут начаться вполне серьезные проблемы, была перейдена еще в июне, говорит Алексей Антонов. В течение первого месяца лета объем мгновенно доступной банкам валюты ужался сразу на 6 млрд долларов — в основном в  результате вывода средств со счетов крупных компаний, которым нужно было платить дивиденды. Уже в июне объем валютной наличности оказался ниже необходимого для исполнения всех требований клиентов по всем валютным счетам. И ситуация лучше не становится, поскольку интервенции не только вытягивают с рынка доступную валютную ликвидность, но и делают ее дороже.

Аналитик считает, что самый очевидный ответ на вопрос, почему же Минфин не выключает валютный пылесос, даже несмотря на рост рисков для экономики — действующее бюджетное правило, с отсечкой 40 долларов за баррель, формирующее колоссальный объем ликвидности, которая уходит в обход бюджета прямиком на спецсчета казначейства. Если эти средства не конвертировать в валюту, то действительно не будет купироваться чрезмерный рост рубля, что в целом плохо для экономики, поскольку дефляция в себе тоже ровным счетом ничего хорошего не несет.

С другой стороны, Минфин в целом не обязан конвертировать в валюту вообще все сверхдоходы, вызывая тем самым повышенные риски разгона инфляции и дефицита валютной ликвидности. Как полагает Алексей Антонов, рост аппетитов казначейства в целом обусловлен правилом «бери, пока дают». С учетом крайне неустойчивого положения рынка энергоресурсов и как минимум, того факта, что сделка в формате ОПЕК+ вполне может быть и не продлена на 2019 год, формирование валютных резервов является вполне прагматичным ходом, считает он.

Опять же, добавляет Антонов, стоит учитывать и тот факт, что американские сенаторы и конгрессмены ушли на каникулы с внесенным законопроектом об ужесточении секторальных санкций в отношении энергетического сектора России и вновь предложили ограничить сделки с новыми выпусками ОФЗ. Санкционные риски можно оценить как высокие, и если они будут реализованы, осень для отечественной экономики может начаться не самым лучшим образом.

Что касается роста давления на рубль в августе в результате роста объемов предложения со стороны ЦБ, то в «Алор Брокер» не ждут серьезных изменений: с начала лета масштабы интервенций существенно не изменились, следовательно, в отсутствие прочих негативных факторов, за пределы 64 к доллару курс выйти не должен.

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