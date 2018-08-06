Рубль пытаются столкнуть ниже

Министерство финансов продолжает наращивать покупки валюты на Московской бирже. Аналитик отмечает, что та черта, за которой у банковской системы могут начаться вполне серьезные проблемы, была перейдена еще в июне. С другой стороны, до самих проблем еще далеко и не факт, что они наступят. А Минфин - он просто запасливый.

Переплюнули переукрепление

С 7 августа по 6 сентября Министерство финансов направит на валютные интервенции – скупку иностранной валюты на Московской бирже – порядка 383,2 млрд рублей, говорится в сообщении министерства. Они превратятся в 6,04 млрд долларов (по текущему курсу), что на несколько процентов выше июльского показателя покупки валюты Минфином и станет рекордом.

Такая политика призвана сдержать «переукрепление рубля», о котором заявляли правительственные финансисты и на что усилия ведомства направлены с февраля 2017 года.

Очевидно, говорит Артем Авинов, ведущий аналитик ГК TeleTrade, что правительство и Минфин стремятся увеличить наполняемость российского бюджета, и удержание рубля от дальнейшего укрепления является одним из методов данной политики. Нельзя также исключать, что действия Минфина являются упреждающими мерами в условиях потенциального снижения нефтяных котировок в результате масштабной торговой войны, к которой приведут действия США и политика Дональда Трампа.

Однако снижение долларовой ликвидности в результате действий Минфина ударит не только по российским импортерам, уверен эксперт. Ослабление российского рубля выше 65 рублей за доллар США, которое можно ожидать в ближайшие недели, приведет к росту цен на розничные товары, что в моменте еще раз ударит по покупательской активности населения, а в чуть более отдаленной перспективе станет еще одним драйвером ускорения инфляции, дополнив эффект от поднятия НДС и роста тарифов ЖКХ.

Как считает Артем Авинов, ослабление российского рубля в ближайшей перспективе выше 65 рублей за доллар будет только промежуточной отметкой. После консолидации в диапазоне 65-67 рублей за доллар он не исключает достижения отметки в 75 рублей ближе к концу года, чему будет способствовать не только политика внутри России, но и действия ФРС по ужесточению кредитно-денежной политики в США.

В общем, текущая финансовая политика подталкивает аналитиков, как было в это же время и в прошлом году, потихоньку нагнетать панику. Тогда рублю тоже обещали непременную просадку к концу года, которая, однако, обернулась его укреплением. Впрочем, весной американские санкции, и даже не общие, а точечные (против «Русала») все же толкнули рубль вниз, хотя затем курс быстро скорректировался. Минфин в тот момент, кстати, много заработал.

По своим правилам

Аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов со своей стороны считает, что хотя казначейство и регулятор снова идут на рекорд по объемам скупки валюты, этот рост не выглядит взрывным. В июне объем интервенций оценивался в 379,7 млрд рублей, в июле он чуть снизился, до 347,7 млрд, теперь, в августе, по факту возвращается к уровням чуть выше тех, что были всего месяц назад, к 383,2 млрд. Рекордным, по мнению аналитика, справедливо будет считать не август, а в целом весь 2018 год, если окажутся исполнены планы ЦБ и Минфина вылить на рынок ни много ни мало 2,7 трлн рублей.

Впрочем, отмечает он, если нефть и объемы предложения позволят, долго и этот рекорд не продержится: уже в следующем году в планах рост объемов еще на 1 трлн, до 3,7, в то время как на рынке все громче звучит мнение о том, что скорректировать свои планы в меньшую сторону Минфину придется, по крайней мере в следующем году. Проблема дефицита валютной ликвидности в банковском секторе, о которой начали вполголоса говорить в июне, сейчас уже не кажется надуманной.

Интересно, что та черта, за которой у банковской системы могут начаться вполне серьезные проблемы, была перейдена еще в июне, говорит Алексей Антонов. В течение первого месяца лета объем мгновенно доступной банкам валюты ужался сразу на 6 млрд долларов — в основном в результате вывода средств со счетов крупных компаний, которым нужно было платить дивиденды. Уже в июне объем валютной наличности оказался ниже необходимого для исполнения всех требований клиентов по всем валютным счетам. И ситуация лучше не становится, поскольку интервенции не только вытягивают с рынка доступную валютную ликвидность, но и делают ее дороже.

Аналитик считает, что самый очевидный ответ на вопрос, почему же Минфин не выключает валютный пылесос, даже несмотря на рост рисков для экономики — действующее бюджетное правило, с отсечкой 40 долларов за баррель, формирующее колоссальный объем ликвидности, которая уходит в обход бюджета прямиком на спецсчета казначейства. Если эти средства не конвертировать в валюту, то действительно не будет купироваться чрезмерный рост рубля, что в целом плохо для экономики, поскольку дефляция в себе тоже ровным счетом ничего хорошего не несет.

С другой стороны, Минфин в целом не обязан конвертировать в валюту вообще все сверхдоходы, вызывая тем самым повышенные риски разгона инфляции и дефицита валютной ликвидности. Как полагает Алексей Антонов, рост аппетитов казначейства в целом обусловлен правилом «бери, пока дают». С учетом крайне неустойчивого положения рынка энергоресурсов и как минимум, того факта, что сделка в формате ОПЕК+ вполне может быть и не продлена на 2019 год, формирование валютных резервов является вполне прагматичным ходом, считает он.

Опять же, добавляет Антонов, стоит учитывать и тот факт, что американские сенаторы и конгрессмены ушли на каникулы с внесенным законопроектом об ужесточении секторальных санкций в отношении энергетического сектора России и вновь предложили ограничить сделки с новыми выпусками ОФЗ. Санкционные риски можно оценить как высокие, и если они будут реализованы, осень для отечественной экономики может начаться не самым лучшим образом.

Что касается роста давления на рубль в августе в результате роста объемов предложения со стороны ЦБ, то в «Алор Брокер» не ждут серьезных изменений: с начала лета масштабы интервенций существенно не изменились, следовательно, в отсутствие прочих негативных факторов, за пределы 64 к доллару курс выйти не должен.