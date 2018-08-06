Венесуэла: атака дронов

Государственное телевидение Венесуэлы снова и снова показывает видеоролик, на котором видно, как стоящая на трибуне первая чета Венесуэлы тревожно вглядывается в небо, а над головами у них слышатся громкие хлопки, сильно напоминающие взрывы. Официальный Каракас утверждает, что на президента Николаса Мадуро было совершено покушение во время субботнего парада в столице, на котором глава Венесуэлы выступил перед военными. Речь Мадуро прервали взрывы над головой. Телохранители мгновенно закрыли подопечного специальными щитами.

Как заявили официальные власти, военнослужащие сумели уничтожить три беспилотника, начиненных взрывчаткой и направлявшихся к трибуне, на которой разместились Николас Мадуро с первой леди Венесуэлы, Силией Флорес, а также командование ВС страны. Сообщается о семи пострадавших и шести задержанных подозреваемых в совершении покушения.

Уже через два часа после инцидента Николас Мадуро обратился к народу по телевидению уже из президентского дворца. Он успокоил своих сторонников, заявив, что цел и невредим и что вновь одержал победу над врагами.

Организаторов покушения, уверен венесуэльский президент, следует искать в соседней Колумбии, с президентом которой – Хуаном Мануэлем Сантосом он в последние годы неоднократно обменивался упреками и обвинениями. Но — также, по его мнению, и во Флориде, где проживает немало венесуэльцев, несогласных с правительством Венесуэлы во главе с Мадуро. В целом, по версии самого Мадуро, действовали внешние враги в сговоре с венесуэльскими ультраправыми.

Пресс-секретарь колумбийского президента Сантоса (последний, кстати, покидает свой пост во вторник, 7 августа), немедленно отверг обвинения Мадуро: «Президент занят крещением внучки, а не свержением иностранных правительств»,- заявил он.

Тем временем, министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес подтвердил данные о семи пострадавших и окончательно рассеял сомнения о том, что взрывы были не взрывами баллона газа неподалеку, как утверждала поначалу оппозиция, а атакой дронов. По словам министра обороны Владимира Падрино Лопеса, враги хотели лишить страну руководства во главе с президентом Мадуро. Из шести арестованных, сообщил глава МВД Нестор Реверол, двое уже задерживались во время уличных демонстраций, вызванных дефицитом продуктов и предметов первой необходимости.

На случай демонстративного терроризма это преступление не похоже: пока никто не взял на себя ответственность за попытку покушения, кроме одной неизвестной оппозиционной организации. Некие «Фланелевые солдаты» намекнули на свое участие в покушении в твите: «Мы показали, что правительство уязвимо. Наши цели сегодня достигнуты не были, но это лишь вопрос времени».

Оппозиция обвиняет власти в том, что дроны принадлежали военным и что после того, как они вышли из-под контроля, их пришлось сбить. На Западе не сомневаются, что Николас Мадуро обязательно попытается воспользоваться этим «ЧП» для дальнейшего закручивания гаек в стране и усиления репрессий над инакомыслящими и недовольными тяжелым экономическим и социальным положением.

Венесуэла обладает самыми большими запасами нефти на планете. Тем не менее, в стране уже несколько лет бушует жесточайший экономический кризис, а нефтяная отрасль, главный источник валюты и доходов, находится в глубоком упадке. МВФ спрогнозировал к концу года инфляцию на уровне 1 млн процентов! Венесуэльцы страдают от повального дефицита. В стране не хватает продуктов питания, предметов первой необходимости, лекарств и многого другого, включая, например, даже туалетную бумагу.

Николас Мадуро заменил на посту президента Венесуэлы скончавшегося в 2013 году от рака Уго Чавеса. В мае этого года он победил на выборах и продлил свое правление еще на шесть лет. Однако на Западе из-за многочисленных нарушений результаты выборов признавать отказываются. Мадуро обвиняет в охватившем страну кризисе Америку и венесуэльских правых.

Кстати, субботнее покушение, если это действительно было покушение на Николаса Мадуро, не первое. Офицер полиции по имени Оскар Перес в прошлом году угнал вертолет и попытался обстрелять правительственные здания в знак протеста против диктаторской политики Мадуро. Силы безопасности нашли бунтовщика и убили.