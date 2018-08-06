Виды и особенности огнетушителей

Эффективность борьбы с пожаром в значительной степени определяется правильностью выбора вида огнетушителя для конкретных условий.

Все огнетушители, согласно данным https://fireman.club/, вне зависимости от их объема, классифицируются по виду огнетушащего вещества.

Порошковые огнетушители рассчитаны на борьбу с пожарами следующих категорий:

A – возгорание твердых веществ;

B – возгорание жидкостей;

C – возгорание газов;

E – возгорание электрических установок.

Использовать их для борьбы с пожарами категории D (возгорание металлов) нельзя. В этих целях применяются специальные порошковые огнетушители. Преимущества порошковых огнетушителей заключаются в универсальности использования, сравнительно доступной стоимости и компактности. Недостатки состоят в значительном загрязнении защищаемых поверхностей, отсутствии охлаждения, ухудшении видимости в помещении.

Углекислотные огнетушители рассчитаны на борьбу с пожарами категории B, C, E, если горение осуществляется с участием кислорода. Для борьбы с пожарами категории А такие огнетушители можно использовать лишь в тех случаях, когда горящие твердые вещества не подвержены тлению изнутри. Углекислотные огнетушители подходят для борьбы с огнем в офисных помещениях, так как их применение не приводит к загрязнению компьютеров и прочей офисной техники. Кроме того, их использование эффективно на начальных этапах распространения огня и в тех местах, где в силу определенных причин тушение пламени не может осуществляться при помощи воды.

Воздушно-эмульсионные огнетушители (ОВЭ) предназначены для борьбы с пожарами категорий A, B, C, E. Они почти безопасны для человеческого организма, по этой причине могут использоваться в закрытых помещениях без применения средств индивидуальной защиты. Такие огнетушители не производят загрязнение защищаемой поверхности и не ухудшают видимость. Поэтому их использование рекомендуется в детсадах, школах, больницах, отелях, театрах.

Водные огнетушители предназначены для борьбы с пожарами класса А, В, Е. Они являются экологически безопасными. В качестве главного огнетушащего вещества в них используется вода со всевозможными добавками, на долю которых приходится не больше 1% от всего объема. Тонкораспыленная вода прекрасно поглощает жар и снижает содержание продуктов горения в воздухе. Попадание струи воды из таких огнетушителей на бытовые предметы не наносит им вреда. Однако тушить с их помощью электрические приборы запрещено, так как вода прекрасно проводит электричество.