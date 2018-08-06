Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 07.08.2018

Виды и особенности огнетушителей

«Expert Online» 2018

Эффективность борьбы с пожаром в значительной степени определяется правильностью выбора вида огнетушителя для конкретных условий.

Все огнетушители, согласно данным https://fireman.club/, вне зависимости от их объема, классифицируются по виду огнетушащего вещества.

Порошковые огнетушители рассчитаны на борьбу с пожарами следующих категорий:

  • A – возгорание твердых веществ;
  • B – возгорание жидкостей;
  • C – возгорание газов;
  • E – возгорание электрических установок.

Использовать их для борьбы с пожарами категории D (возгорание металлов) нельзя. В этих целях применяются специальные порошковые огнетушители. Преимущества порошковых огнетушителей заключаются в универсальности использования, сравнительно доступной стоимости и компактности. Недостатки состоят в значительном загрязнении защищаемых поверхностей, отсутствии охлаждения, ухудшении видимости в помещении.

Углекислотные огнетушители рассчитаны на борьбу с пожарами категории B, C, E, если горение осуществляется с участием кислорода. Для борьбы с пожарами категории А такие огнетушители можно использовать лишь в тех случаях, когда горящие твердые вещества не подвержены тлению изнутри. Углекислотные огнетушители подходят для борьбы с огнем в офисных помещениях, так как их применение не приводит к загрязнению компьютеров и прочей офисной техники. Кроме того, их использование эффективно на начальных этапах распространения огня и в тех местах, где в силу определенных причин тушение пламени не может осуществляться при помощи воды.

Воздушно-эмульсионные огнетушители (ОВЭ) предназначены для борьбы с пожарами категорий A, B, C, E. Они почти безопасны для человеческого организма, по этой причине могут использоваться в закрытых помещениях без применения средств индивидуальной защиты. Такие огнетушители не производят загрязнение защищаемой поверхности и не ухудшают видимость. Поэтому их использование рекомендуется в детсадах, школах, больницах, отелях, театрах.

Водные огнетушители предназначены для борьбы с пожарами класса А, В, Е. Они являются экологически безопасными. В качестве главного огнетушащего вещества в них используется вода со всевозможными добавками, на долю которых приходится не больше 1% от всего объема. Тонкораспыленная вода прекрасно поглощает жар и снижает содержание продуктов горения в воздухе. Попадание струи воды из таких огнетушителей на бытовые предметы не наносит им вреда. Однако тушить с их помощью электрические приборы запрещено, так как вода прекрасно проводит электричество.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Рынок новостроек станет чище, а дольщики заплатят за свои гарантии

    Девелоперы предлагают поторопиться с покупкой квартир, поскольку ввиду новых правил долевого строительства новостройки могут подорожать уже к началу будущего года

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Европа в огне
      Из-за охвативших Европу лесных пожаров, вызванных жуткой жарой, взрываются даже мины и бомбы, оставшиеся после Второй мировой войны. В Германии используют пожарные танки, в северной Швеции, куда тоже добрались жара и пожары - бомбу с лазерным прицелом
    2. Решение проблемы «Северного потока – 2» найдено
      Оператором Nord Stream - 2 AG разработан маршрут газопровода «Северный поток – 2» в обход Дании без удорожания проекта, заявили в австрийской нефтегазовой компании OMV
    3. Трамп зря надеется на поставки газа в ЕС
      Эксперты уверены, что те примерно десять терминалов для приема американского сжиженного природного газа (СПГ), о которых заявил президент США Дональд Трамп, в Евросоюзе построены не будут. Тем не менее, южная часть ЕС, куда Россия тянет сейчас Турецкий поток, в связи с новой позицией Италии может стать своеобразной разменной монетой в газовом вопросе