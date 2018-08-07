Эксперты назвали самые популярные направления для отдыха российских пенсионеров

Эксперты сервиса UFS.Travel, проанализировав спрос граждан РФ пенсионного возраста на самостоятельные путешествия, выяснили, как и где они предпочитают отдыхать.

Большинство самостоятельно путешествующих туристов старше 55 лет предпочитают поездки в Европу. Самым популярным местом отдыха для них является Бургас (Болгария). На втором месте Прага (Чехия), на третьем – Тиват (Черногория). В топ-5 также вошли Рига (Латвия) и Мюнхен (Германия), передаёт РИА Новости.

Не меньшим спросом среди российских пенсионеров пользуются страны СНГ и ближнего зарубежья. Среди них самыми популярными направлениями считаются Ереван (Армения), Кишинев (Молдавия), Ново-Алексеевка (Украина) и Минск (Белоруссия). А вот ранее востребованная Одесса уступила место армянскому Гюмри.

Поездом туристы-пенсионеры чаще всего путешествуют в Москву и Санкт-Петербург. Кроме того, популярными железнодорожными направлениями в этом сезоне стали Екатеринбург, Нижний Новгород и Краснодар.

Эксперты также пришли к выводу, что по сравнению с прошлым годом общее количество самостоятельно путешествующих российских пенсионеров не изменилось. Подавляющее большинство туристов старше 55 лет всё-таки предпочитают отправляться на отдых, оформляя туры.

Это позволяет им обеспечить себе спокойный, запланированный отдых с русскоговорящим гидом, и возможность обратиться к ответственному лицу при возникновении проблем в путешествии.