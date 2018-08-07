Слабая рука санкций

Американские конгрессмены выступают за введение запрета на проведение каких-либо операций с суверенным долгом России. Идет постоянное нагнетание, но аналитики по прежнему видят в этой мере большой опасности, скорее повлияют эмоции. Есть еще правда тема актибанковских санкций, но она пока плохо проработана.

Зловещие планы

В США разработан законопроект, предусматривающий распространение санкций на государственные ценные бумаги России со сроком погашения более 14 дней. Как пишет агентство ТАСС со ссылкой на текст документа, полученный в аппарате Конгресса, законопроект направлен на фактическое введение запрета на проведение американскими физическими и юридическим лицами каких-либо операций с суверенным долгом России.

В случае принятия всеми инстанциями – от сената до президента – Дональд Трамп должен будет вынести соответствующие распоряжения не позднее чем в 90-дневный срок. Запрет начнет распространяться на государственные ценные бумаги России, выпущенные через 180 дней после вступления в силу таких указаний главы администрации США. Таким образом под запрет могут попасть облигации ЦБ, Фонда национального благосостояния или казначейства или их агентов или аффилированных организаций, имеющие срок погашения более 14 дней, а также соглашения о валютных свопах с этими структурами, также сроком от 14 дней.

Кроме того, законопроект обязывает главу американской администрации использовать все полномочия, чтобы блокировать и запретить все транзакции со всей собственностью, находящейся в территориальной юрисдикции США, таких российских кредитно-финансовых организаций, как Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Банк Москвы, Россельхозбанк, Промсвязьбанк (который был не так давно национализирован и стал спецбанком по гособоронзаказу). По этому поводу заявлениях американских политиков звучит несколько параноидальная тема некоего окончательного наказания России (за что именно, уже не так важно), одновременно с нелепой уверенностью, что такое «наказание» Штатам под силу.

Мудрят что-то

Для начала, комментирует происходящее эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский, надо поставить вопрос несколько иначе – а могут ли новые санкции в объявленном формате быть технически реализованы? Что касается всего нового «пакета», включающего конкретные имена и российские компании – это отдельная тема, и ответ на этот вопрос будет «скорее, да, чем нет». Тем не менее, российские читатели больше всего взволнованы именно его частью, посвященной так называемая блокировке доступа нерезидентов к инструментам российского госдолга.

Если речь идет именно об облигациях федерального займа, номинированных в рублях, то на их покупку невозможно наложить санкции, поскольку ОФЗ являются рублевым механизмом, который находится в рублевой зоне и, вообще говоря, предназначенным для внутренних инвесторов, отмечает аналитик. Тот факт, что по статистике в настоящее время доля нерезидентов в ОФЗ составляет более 33% говорит лишь об их исключительной привлекательности в контексте соотношения риск/доходность. То есть, нерезиденты, зная о санкционном статусе России в целом, тем не менее, готовы нести репутационные риски – лишь за тем, чтобы получить искомый уровень доходности.

По этой причине Минфин РФ может выпускать новый рублевый долг столько, сколько потребуется. Притом, судя по последним результатам аукционов, даже в случае ухода какой-то части наиболее политкорректных нерезидентов с этого внутреннего российского рынка, кратная переподписка, ввиду вышеупомянутых уникальных параметров риск/доходность, сохранится, уверен Владимир Рожанковский.

Тут правда надо заметить, что это высказывание несколько излишне оптимистично: картину сильно подпортил последний на данный момент аукцион Минфина 1 августа, на котором было реализовано ОФЗ примерно на 20 процентов меньше предложенного инвесторам объема. Их осторожность не вполне понятна: как отмечает сам аналитик, в этой загадочной истории упор нужно делать на то, что санкции коснутся только будущих, но не обращающихся выпусков ОФЗ.

То есть, пока санкций нет, покупать можно смело.

Причем, как говорит Владимир Рожанковский, и в опасения по поводу запрета на будущее есть неувязочка: насколько просто не допустить нерезидентов до новых инструментов, если они не обращаются в долларовой зоне и будут храниться в российском депозитарии? Тут, полагает эксперт, видимо, либо действует принцип «испорченного телефона» и мы чего-то не знаем, либо законопроект этот будет претерпевать существенную трансформацию – тем более что министр финансов США Стивен Мнучин неоднократно высказывал своё мнение о низкой эффективности таргетирования рынка внутреннего рублёвого долга России. Кстати, добавляет эксперт, облигаций со сроком погашения 14 дней или менее российский Минфин не выпускает.

Эмоциональная реакция

Решение о введении санкций на российский госдолг будет иметь ограниченное воздействие на российскую валюту, уверен Валерий Безуглов, аналитик ИК «Фридом Финанс». Прежде всего, напоминает и он, ограничения коснутся только новых облигационных выпусков, выпущенных через 180 дней после вступления в силу соответствующего решения со стороны США. Кроме того, по данным ЦБ РФ, доля нерезидентов на рынке ОФЗ в начале июле сократилась до 28,2%, из которых американцам принадлежит лишь часть активов, по сравнению с максимальным уровнем в 34,5% в начале апреля текущего года.

Также аналитик отмечает, что покупки облигаций нерезидентами зачастую совершаются через офшорные инвестиционные фонды, зарегистрированные в нейтральных юрисдикциях. Таким образом, считает Валерий Безуглов, в условиях профицита федерального бюджета в 2018 году за счёт роста нефтяных цен, а также активизации альтернативных способов пополнения казны в виде повышения НДС и продаж «народных» облигаций, запрет на покупку нового долга со стороны США не приведет к резкой девальвации рубля. Тем не менее, уверены в ИК «Фридом Финанс», в случае окончательного введения запрета небольшая эмоциональная реакция возможна, в результате чего доллар может укрепиться на 4-5% до 65-66 рублей.