Facebook договаривается с банками

Компания Facebook ведет переговоры с ведущими американскими банками – JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup, предлагая им использовать свой мессенджер для коммуникации с клиентами, сообщает Bloomberg. Основной аргумент Facebook: использование мессенджера позволит банкам улучшить обслуживание клиентов, поскольку те смогут отслеживать и осуществлять операции по счетам в режиме реального времени.

Переговоры ведутся на фоне падения темпов роста доходов от основного актива Facebook – социальной сети. Сама компания в недавнем заявлении сообщила о том, что прогнозирует замедление притока дохода и увеличение издержек, в том числе и за счет инвестиций в НИОКР, связанные с искусственным интеллектом и блокчейном, что уронило ее акции одномоментно на 19%. Напротив, информация о переговорах с банками сразу же подняла акции компании на 4%.

В принципе в мессенджер Facebook уже заложен алгоритм, обеспечивающий взаимосвязь потребителей и бизнеса: пользователи социальной сети могут бронировать билеты на авиарейсы и пользоваться услугами платежной системы PayPal. Однако в случае с банками компания должна убедить банкиров в полной безопасности транзакций на основе мессенджера, а также в том, что персональные данные клиентов не будут использоваться как база для адресной рекламы.

А это будет непросто, учитывая связанные с Facebook скандалы из-за утечки личных данных. Так, не далее как в июне компании в Великобритании оштрафовали на 40 тыс. фунтов за то, что в интернет утекли данные 50 млн пользователей сети.