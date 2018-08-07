Apple — не первая

На днях капитализация компании Apple превысила 1 трлн долларов. Она стала первой американской компанией, вышедшей на этот рубеж, и заняла первое место в ряду самых дорогих компаний мира. Капитализация Apple превышает ВВП многих стран, например, таких как Турция или Швейцария, пишет Reuters. И больше суммарной капитализации Exxon Mobil, Procter&Gamble и AT&T, уточняет CNBC. Ее стоимость составила 4% общей стоимости компаний, входящих в S&P 500. Но первой в мире компанией, достигшей порога в 1 трлн долларов, как сейчас зачастую пишут про Apple, она не стала. Этот порог еще в 2007 году преодолела китайская PetroChina в момент выхода на IPO, правда ненадолго – сразу после размещения ее акции упали.

Что даже более интересно, самая дорогая компания мира не является первой и в другом отношении — по ключевым экономическим показателям. Но история с Apple еще раз доказала: инвесторы убеждены, что физиономию мировой экономики в XXI веке определяют отрасли высоких технологий, прежде всего связанные с виртуальной реальностью. В пятерку наиболее высокооцененных рынком компаний по последним данным входят Аmazon, дышащая в затылок Apple, Alphabet (компания, возникшая в результате реорганизации Google), Microsoft и Facebook. Присутствие компаний реального сектора в рейтинге начинается только с десятого места, которое занимает представительница нефтяной отрасли – Exxon Mobil. И стоит она в 3 раза меньше Apple.

Инвесторы среагировали на то, что в третьем квартале этого года Apple показала результаты лучшие, чем ожидали аналитики Wall Street. Выручка компании составил 53, 3 млрд долларов против 45,4 млрд годом ранее. При этом чистый доход достиг 11,5 млрд по сравнению с 8,7 млрд долларов в аналогичном периоде 2017 года. В итоге на одну акцию доход составил 2,34 доллара против 1,67 в третьем квартале прошлого года. Это выше прогнозов Wall Street в 2,18 доллара на акцию и 52,4 млрд выручки.

Конечно, Apple — флагман высокотехнологичного сектора, поэтому любое улучшение рыночных позиций компании вызывает ажиотаж среди игроков фондового рынка. И здесь даже не играют существенной роли абсолютные финансовые показатели и их рост. Так, квартальный отчет той же Exxon Mobil свидетельствует, что выручка компании составила в третьем квартале текущего года 71,4 млрд долларов против 54,1 млрд годом ранее. Рост составил 1, 33 раза по сравнению с аналогичным показателем в 1,17 для Apple.

В сложившемся положении есть свой резон: высокотехнологичные компании не раз демонстрировали, что инновационные прорывы могут кардинально поменять драйверы роста мировой экономики. Но эти большие ожидания часто оборачиваются хайпом. Примером такого рода стала компания Tesla: инвесторы продолжали долгое время верить заверениям Илона Маска о том, что он вот-вот начнет зарабатывать большие деньги на блестящем будущем человечества, в котором его прорывные инновации станут обыденностью. Разочарование настигло инвесторов только в начале этого августа, когда стало известно, что компания показала рекордные убытки – 717 млн долларов. Это отрезвило верующих в Илона Маска.

Что до Apple, то факторами, повлиявшим на ее позиции на рынке, в данный момент стали не столько прорывные технологии, сколько маркетинговое продвижение приложений, связанных с развлечениями – таких, как Apple Music, которое выросло на 50% год к году. Кроме того, компания начала диверсифицировать бизнес, что является вполне нормальной бизнес-стратегией, нацеленной на увеличение выручки, но не связано в настоящий момент с существенным продвижением в технологиях. Речь идет о том, что компания занялась созданием развлекательного контента для своих приложений: в прошлом году она наняла бывших топ-менеджеров Sony Pictures Television, деятельность которых связана с созданием почти двух десятков сверхпопулярных сериалов. В настоящее время идет кастинг на участие в многосерийной драме Apple «Видеть», которая заявляется как нечто эпическое.

Между тем, Apple существенно отстает от других компаний высокотехнологичных отраслей в формировании задела для дальнейшего продвижения по инновационным рельсам. В 2017 году она была лишь девятой по масштабам инвестиций в НИОКР в рейтинге 25 самых инновационных компаний в мире. Знаменательно, что ее конкурент на поле производства мобильных гаджетов Samsung Corp. в этом рейтинге -- четвертая.

Но еще важнее то, что по интенсивности НИОКР (отношение инвестиций в НИОКР к продажам) Apple находится на третьем от конца месте среди самых инновационных компаний. Этот показатель составил в 2017 году всего 4,7%, в то время как лидер по этому индикатору фармацевтическая компании Astra Zeneka демонстрирует уровень в 25,6%. Кстати, близки к ней и другие компании в отрасли фармацевтики и фармацевтических биотехнологий. Так что, если ставить на инновационные прорывы, то надо присмотреться именно к этому сектору.