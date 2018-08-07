Названы регионы России с самыми здоровыми детьми

В Минздраве России назвали регионы страны с самыми здоровыми детьми в возрасте до 14 лет.

Первое место в этом рейтинге занимает Чечня – в 2017 году здесь на 100 тыс. детского населения пришлось 62 969,7 случая заболеваний, передаёт RT.

Кроме того, в пятёрку самых «здоровых» по этому показателю регионов России вошли Кабардино-Балкария (115 723,7), Республика Тыва (125 022,2), Адыгея (132 902,7) и Бурятия (141 168,6).

Также в ведомстве назвали регионы, где заболеваемость среди детей наиболее высокая. Этот список возглавляет Ненецкий АО (352 120). Дале следуют Чукотский АО (349 436,5), Карелия (337 077,2), Республика Коми (335 574) и Архангельская область (333 831,2).