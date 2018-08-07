Винни-Пух запрещен за сходство с Председателем Си

Недовольство китайских властей вызвало якобы имеющееся внешнее сходство забавного медвежонка с председателем КНР Си Цзиньпином.

Китайские цензоры запретили показ в Поднебесной фильма «Кристофер Робин» киностудии Disney, новой экранизации приключений забавных героев английского писателя Александра Милна, сообщает Hollywood Reporter. Китайские дети так же, как дети в других странах, любят медвежонка Винни-Пуха, но именно Винни и стал причиной запрета картины.

Все дело в том, что китайцы шутливо сравнивают медвежонка с китайским лидером, председателем КНР Си Цзиньпином. Очевидно, самому Си такие сравнения не нравятся. С учетом китайской политической специфики не удивительно, что власти тоже не видят в них ничего смешного.

Непростая история взаимоотношений между Винни-Пухом и Си Цзиньпином началась в 2013 году, во время его поездки в США. Снимок президентов Си и Обамы спровоцировал шутливые сравнения: крепкий Си – Винни рядом с долговязым и худощавым Обамой – Тигрой.

В 2014 году Си Цзиньпина, отправившегося с визитом в Японию, вновь сравнили с Винни-Пухом. В этот раз рядом с ним был другой герой книги Милна. Синдзо Абэ сочли похожим на всегда мрачного пессимиста ослика Иа.

Новые сравнения следовали одно за другим. Когда из редких шуток сравнения с медвежонком Винни превратились в тенденцию, цензоры забеспокоились и начали с ними бороться. Так, в июле китайские власти блокировали доступ к сайту американской телекомпании HBO. Причиной стала шутка комика Джона Оливера, который пошутил над тем, как чувствительно китайский лидер относится к сравнениям с Винни. Вдобавок ко всему, в ролике присутствовала и критика положения с правами человека в Поднебесной.

По данным аналитико-консалтинговой компании Global Risk Insights, очередное сравнение Си и Винни-Пуха, сделанное во время военного парада в 2015 года, стало самым цензурируемым в том году. Как отметила американская компания, китайские власти назвали мем «серьезной попыткой подорвать авторитет как поста президента Китая, так и лично товарища Си». По мнению американских аналитиков, реакция Пекина вызывает недоумение еще и потому, что Си прилагает немало усилий для создания образа доброго правителя.

А в качестве формальной причины для отказа в прокате «Кристофера Робина» легко может быть использовано количественное ограничение на показ иностранных фильмов. Согласно правилам, ежегодно должно закупаться не более 34 таких картин.

«Кристофер Робин» уже второй фильм киностудии Disney, которому отказано в показе в Китае в этом году. Китайские киноманы не смогут увидеть в кинотеатрах и семейную научно-фантастическую картину «Излом времени». С другой стороны, в августе выходит прокат «Человек-муравей и оса» этой же киностудии.

А вообще диснеевцы всегда были исключительными мастерами рекламы.