На «цифру» обещан громадный бюджет

До 2024 года на национальную программу «Цифровая экономика Российской Федерации» могут потратить свыше 3,5 трлн руб. На части этого бюджета могут рассчитывать очень многие интересанты, а про результат его освоения пока можно говорить только приблизительно: больше удобства и намного больше контроля

Много необычных направлений

Хотя точный бюджет реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» пока не определен, предварительная сумма расходов на нее составляет 3,5 трлн руб., пишет РБК со ссылкой на проект документа, который Минкомсвязь должна внести в правительство 15 августа. По информации издания, расчет бюджета программы сделан в июне 2018 года и может быть скорректирован к моменту внесения финальной версии документа в правительство.

Согласно указу президента России, правительство должно представить нацпрограмму «Цифровая экономика» к 1 октября. В нее входят, в частности, такие направления, как «Информационная инфраструктура», «Цифровое государство» и «Экосистема поддержки цифровых проектов». В дальнейшем в нацпрограмме появится еще восемь федеральных проектов, в их числе «Цифровое здравоохранение», «Цифровая промышленность», «Цифровое образование». Общий бюджет по ним может достичь 1,1 трлн руб.

До сих пор наиболее «дорогим» направлением программы является «Информационная инфраструктура» – 993 млрд руб. Чуть меньше (621 млрд руб.) планируют выделить на реализацию федерального проекта «Цифровое государство», и еще 465 млрд руб. потребуется на федеральный проект «Экосистема поддержки цифровых проектов», 195 млрд руб. — на «Цифровые технологии и проекты», 134 млрд руб. — на «Кадры для цифровой экономики», 25 млрд руб. — на «Информационную безопасность», чуть менее 1 млрд руб. — на доработку нормативной базы для развития цифровой экономики. Кстати, и госбюджет отныне будет вноситься в Госдуму только в цифровом виде.

Одной утопией больше

Безусловно, считает эксперт Международного финансового центра Ольга Прохорова, все эти траты выглядят обоснованными. Рядовым гражданам, объясняет она, цифровизация позволит получить новые, более качественные, продвинутые, а главное, удобные модели взаимодействия с государством в части ведения бизнеса, документооборота, коммуникаций. Тем не менее, скорость адаптации к новому, в особенности граждан старшего поколения, может не поспевать за скоростью внедрения «новшеств».

Для государства же основное преимущество внедрения «Цифровой экономики» заключается в значительном увеличении контроля над экономикой в целом, поскольку цифровизация позволит не только стандартизировать все процедуры, но унифицирует их для всех категорий граждан. Она, в частности, исключит возможность «договориться на местах» с помощью подкупа чиновников, или личных связей, а также упростит дистанционное воздействие на все контролируемые процессы. Это и является одной из самых основных и самых важных целей программы, уверена Ольга Прохорова.

И одной меньше

Основная цель программы заключается в построении качественной цифровой инфраструктуры в России, соглашается аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. И, по его словам, уже на этапе обсуждения было понятно, что за «кусок пирога» в этой программе будут бороться совершенно разные чиновники и группы чиновников. Мало кто помнит, но изначально сроком ее окончания был обозначен 2025-й год, но потом решено было его подкорректировать до 2024-го. То есть вот так легко программа была сокращена на год, и никто не был против и никто ничего не заметил, потому что цели и задачи в ней настолько масштабные и слабо поддающиеся измерению и оценке, что плюс-минус год не имеет никакого значения.

Как подсчитал Алексей Антонов, 3,5 трлн рублей налогоплательщиков, это примерно по 24 тыс. рублей на каждого гражданина страны. На эти деньги предполагается построить качественную IT-инфраструктуру, в частности, сети мобильной связи пятого поколения и интернет вещей. В сознании среднего потребителя все это выглядит как появление новых гаджетов и улучшения мобильной связи с передачей данных, и как эволюция получения госуслуг, которые действительно становятся все удобнее и современнее.

Но уровень менеджмента, в том числе на местах, может не позволить извлечь максимальную пользу из суперсовременных сетей связи, опасается аналитик. Он напомнил и об одной дискуссии в АСИ, в частности, от них звучало предложение отобрать у Роскомнадзора функцию запрета на что-либо в IT-сфере. Чем чаще такие предложения будут звучать, тем ближе мы будем к настоящей «цифровой экономике» в России, говорит Алексей Антонов.

Но так ли, или — наоборот? Чем шире будет распространяться цифровая среда, чем больше она будет охватывать государственную сферу, тем в большей степени она будет подвергаться регулированию, то есть и запретам тоже. Лучше или хуже проявило себя, например, конкретное ведомство с борьбе с конкретным интернет-сервисом, на той или иной стороне было сегодня техническое преимущество и другие немаловажные факторы, «Free internet» это лозунг утопии, но не реального будущего. Тем не менее, это будущее уже близко и сулит, судя по новостям о нем, немалые экономические возможности, по крайней мере в части освоения громадного «цифрового» бюджета.