Порошенко заявил о «подготовке Кремля» к вмешательству в украинские выборы

Пётр Порошенко – глава Украины – поручил Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) провести заседание по противодействию якобы готовящемуся со стороны РФ вмешательству в предстоящие в стране президентские и парламентские выборы.

При этом он поручил СНБО Украины предусмотреть отдельное заседание по противодействию вмешательства в выборы». Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook

Кроме того, украинский лидер подчеркнул, что «в Киеве, и в Брюсселе, и в Вашингтоне» не сомневаются «в подготовке Кремлем масштабных вмешательств в избирательные процессы».

Напомним, президентские и парламентские выборы пройдут на Украине весной и осенью 2019 года.