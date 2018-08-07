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Москва, 07.08.2018

Профицит торгового баланса России вырос почти на 50%

«Expert Online» 2018

В первые 6 месяцев 2018 года положительное сальдо торгового баланса РФ выросло на 46,3% (на 31 млрд долл.), составив 98 млрд долл.

При этом, согласно материалам Федеральной таможенной службы (ФТС), экспорт России в первом полугодии увеличился на 26,5% –до 214,3 млрд долл.

В свою очередь импорт вырос за указанный период на 13,6% – до 116,3 млрд долл. А внешнеторговый оборот России составил 330,6 млрд долл.

Наша справка

Сальдо торгового баланса – это чёткое соотношение импорта и экспорта, купленных и проданных услуг и товаров за определенный период времени. Этот показатель также называют внешним торговым балансом страны. Он состоит из фактически оплаченных сделок, а также включает в себя товары и услуги, купленные в кредит.

Положительное сальдо свидетельствует о повышенном спросе на отечественные товары на территории государства, а также на международном рынке. Положительное сальдо торгового баланса характеризуется преобладанием экспорта товаров и услуг над импортом.

Отрицательное сальдо торгового баланса характеризуется преобладанием ввоза товаров на территорию государства над их вывозом и свидетельствует о том, что страна потребляет больше иностранных товаров.

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