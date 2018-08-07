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Москва, 07.08.2018

Сотовые операторы отменят плату за входящие звонки в роуминге по РФ

«Expert Online» 2018

МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» («Билайн») – три крупнейших сотовых операторов России – приняли решение отменить плату за входящие звонки в поездках по стране.

При этом «ВымпелКом» отменит плату с 20 августа. В настоящее время входящие звонки для абонентов «Билайна» в поездках по России стоят 5 рублей за минуту. Отмечается, что с апреля 2019 года исходящие звонки, смс и интернет-трафик также будут тарифицируются по ценам домашнего региона, передаёт РИА Новости.

Для пользователей «МегаФона» входящие звонки станут бесплатными в течение первой половины сентября. В МТС заявили, что отмена произойдёт в самое ближайшее время.

Между тем, в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ приветствовали решения операторов отменить плату за входящие вызовы в поездках по России и учтёт их действия при вынесении решений по делам в отношении них по внутрисетевому роумингу.

Напомним, в марте 2018 года ФАС возбудила антимонопольные дела в отношении операторов «большой тройки», сочтя представленные ими отчеты об отмене внутрисетевого роуминга не соответствующими требованиям ранее выданных предупреждений. Накануне представители службы заявили, что ФАС продолжит рассматривать дела 8 августа.

Ранее сообщалось, что 10 июля 2018 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о ликвидации национального и внутрисетевого роуминга.

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