В России создали и испытали «вечный» ядерный реактор для атомных подлодок

В РФ создали и испытали уникальную активную зону ядерного реактора с ресурсом на весь жизненный цикл атомной подводной лодки (АПЛ).

Таким образом, АПЛ больше не будет нужна перезарядка ядерного топлива, говорится в отчёте АО «ОКБМ Африкантов» за 2017 год, выдержки из которого публикует РИА Новости.

При этом в отчёте поясняется, что активная зона — это «сердце» реактора, которое содержит ядерное топливо, и именно в центральной области происходит управляемая цепная реакция.

По мнению бывшего командующего Северным флотом адмирала Вячеслава Попова, создание «вечного» реактора имеет колоссальное значение для боеготовности подводных сил ВМФ страны.

При этом он подчеркнул, что перезарядку на флоте называют «операцией номер один» и она занимает больше месяца. На это время боевой состав флота сокращается на единицу. Поэтому с реактором, который не требует перезарядки, коэффициент использования АПЛ повышается в разы.

В отчёте «ОКБМ Африкантов» также говорится об испытаниях оптимизированной активной зоны для АПЛ четвёртого поколения. Её успешная эксплуатация подтверждает правильность решений, на которых базируются новые проекты корабельных активных зон.

Напомним, к российским АПЛ четвёртого поколения относятся субмарины проектов «Борей» и «Ясень».

Наша справка

«ОКБМ Африкантов» (Нижний Новгород) – Акционерное общество «Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И. И. Африкантова». Входит в состав курируемых компаний АО «Атомэнергомаш» — машиностроительного холдинга Госкорпорации «Росатом».

Является крупным научно-производственным центром атомного машиностроения, располагающий многопрофильным конструкторским коллективом, собственной исследовательской, экспериментальной и производственной базой.

«ОКБМ Африкантов» – головной разработчик активных зон для кораблей ВМФ. Занимает ведущие позиции в создании реакторных установок различного типа и назначения, тепловыделяющих сборок и активных зон ядерных реакторов.