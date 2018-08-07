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Москва, 07.08.2018

В Uniper сделали важное заявление по «Северному потоку-2»

«Expert Online» 2018

Кристофер Дельбрюк – финансовый директор Uniper – одного из европейских партнеров «Газпрома» по проекту «Северного потока-2» – заявил, что укладка труб газопровода началась в Германии ещё в конце июля.

По его словам, несмотря на все политические сложности, всё идёт по плану, передаёт РИА Новости.

Ранее сообщалось, что представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер подчеркнула, что позиция властей Германии по вопросу строительства «Северный поток-2» не изменилась. В ФРГ по-прежнему считают это коммерческим проектом.

В свою очередь Фрэнсис Феннон – заместитель главы Госдепа США по вопросам энергетических ресурсов – заявил, что для западных компаний, которые работают над строительством газопровода «Северный поток-2», сохраняется серьезный риск санкций.

Наша справка

«Северный поток-2» — проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1 200 км.

Газопровод планируется построить рядом с «Северным потоком». Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании.

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