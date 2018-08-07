Япония обошла Китай

Япония возвращает очень давно утраченные позиции.

Шанхайская фондовая биржа в этом году показывает очень слабые результаты. В какой-то степени и из-за нее Китай уступил вторую строку в рейтинге самых крупных фондовых рынков своему главному азиатскому конкуренту - Японии. После пятничного снижения курса акций, по данным Bloomberg, объем китайских ценных бумаг сократился до 6,09 трлн долларов. Объем японских ценных бумаг оказался пусть и ненамного, но все же больше – 6,17 трлн долларов. Впрочем, и японскому, и китайскому фондовым рынкам очень далеко до американского. В США объем рынка ценных бумаг немного превышает 31 трлн долларов!

Япония смогла таким образом, хотя возможно и ненадолго, вернуть себе второе место в рейтинге фондовых рынков, потерянное в конце 2014 года. Причем тренд, кажется, в ее пользу. Китайский фондовый рынок установил «личный рекорд» в июне 2015 года, превысив 10 трлн долларов. В этом году как акции китайских компаний, так и китайская валюта испытывают очень сильное давление от торговых трений с Америкой. Серьезное негативное влияние на фондовый рынок КНР оказывают и попытки правительства снизить долг и увеличить темпы развития экономики.

«Потеря второго места - последствие торговой войны»,- объясняет Бэнни Лэм, руководитель отдела исследований CEB International Investment Corp. в Гонконге.

Shanghai Composite Index опустился в этом году более чем на 16%, что является одним из самых плохих результатов среди крупнейших фондовых бирж. Первая неделя августа стала худшей почти за полтора месяца. Хуже всего обстоят дела у промышленных и высокотехнологичных китайских компаний.

На состоявшемся в последний день июля заседании Политбюро КПК было решено уделить больше внимания и сил поддержке роста экономики с учетом неблагоприятных условий, выражающихся, в первую очередь, в торговой войне с США.

«Рынок продолжит следующие пару месяцев колебаться у низких уровней, - делает прогноз Линус Йип, аналитик First Shanghai Securities Ltd. - Однако остаются неплохие шансы, что китайский фондовый рынок вернет позиции и вновь поднимется на второе место по капитализации, потому что экономические фундаментальные показатели стабильны и рост экономики продолжится после кратковременного спада».

Потеря второй строки рейтинга – напоминание о месте, которое Поднебесная занимает на мировых финансовых рынках. Место это, конечно, высокое, но все же оно не соответствует экономической мощи страны. Это несоответствие наглядно заметно на примере юаня, доля которого в мировых платежах снизилась, по данным Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, с июньских 1,88% до 1,81% в июле.

Несмотря на то, что японский индекс Topix в 2018 году снизился примерно на 4%, японский фондовый рынок остается одним из лучших в Азии ввиду того, что главный японский банк - Bank of Japan продолжает поддерживать биржевые фонды, а большинство компаний Страны восходящего солнца продолжают успешно развиваться. Почти 60% японских компаний превзошли прогнозы специалистов в этом году.

Юань ослаб в последние шесть месяцев более чем на 8% по отношению к доллару. Китайская валюта снижается уже восьмую неделю кряду, что является рекордным показателем с 1994 года. Пока особых признаков вмешательства китайского центробанка не видно. Это значит, что юань продолжит колебаться, а вместе с ним будет колебаться и фондовый рынок страны.