Звезду фильма «Такси» жестоко избили в Москве

Известного французского актёра Сами Насери – звезду фильмов «Такси» - жестоко избили минувшей ночью в одном из баров Москвы.

Согласно предварительной информации, Насери отдыхал вместе со своим братом в караоке-баре, расположенном в здании на перекрестке Тверской улицы и Старопименовского переулка, передаёт «Интерфакс».

По данным агентства, которое ссылается на свои источники в правоохранительных органах, примерно в 02:00 мск у мужчин произошёл конфликт с одним из посетителей. Позже словесная перепалка переросла в драку.

В результате случившегося Насери получил многочисленные травмы. В частности, врачи диагностировали у популярного актёра закрытую черепно-мозговую травму. Однако от госпитализации он отказался.

По факту этого инцидента проводится доследственная проверка. Участники драки со звездой фильмов «Такси» задержаны. Уже установлено, что это приезжие из Белоруссии.

Наша справка

Саид «Сами» Насери родился 2 июля 1961 года в Париже. Французский актёр берберского происхождения, наиболее известный главной ролью в фильме «Такси» и его продолжениях.

С 2000 года он регулярно появляется в судебных отчётах за нарушения, которые несколько раз приводили его в тюрьму. Наказывался за нанесение побоев, оскорбления, вождение автомобиля в нетрезвом виде.

В частности, 14 октября 2008 года Сами Насери по неосторожности сбил сотрудницу парижской полиции. К тому же он находился за рулём, будучи лишённым водительских прав. Женщина-полицейский серьёзно не пострадала. Несмотря на это парижский исправительный суд приговорил Насери к шести месяцам строгого режима и 7 500 евро штрафа, а также обязал его пройти курс лечения от алкоголизма.

В январе 2009 года Насери снова попал под стражу: на этот раз за нанесение ножевых ранений. 31 мая 2011 года актёр сел в тюрьму на 16 месяцев, провалив испытательный срок.

В том же году он был доставлен в тюремную больницу и помещен в психиатрическое отделение после попытки суицида. 24 июня 2013 года был арестован за драку с наркоторговцами.

В середине января 2014 года подрался с одной из своих подруг. 1 марта 2014 года был задержан за то, что угрожал женщине ножом. 14 августа и 13 октября 2014 года задерживался за домашнее насилие. В мае 2016 года его задержала полиция в Каннах с украинским водительским удостоверением.

Внесён в базу украинского сайта Миротворец за посещение Крыма осенью 2017 года.