Эксперт рассказал, почему РФ потеряла ведущие позиции на рынке космических пусковых услуг

Александр Медведев – генеральный конструктор средств выведения, заместитель гендиректора ЦНИИмаша (головного научного института Роскосмоса), один из идеологов ракет семейства «Ангара» – считает, что наша страна потеряла ведущие позиции на рынке космических пусковых услуг из-за того, что игнорировала прогнозы его развития.

При этом он напомнил, что в начала 2000-х годов Россия длительное время лидировала по количеству космических запусков, включая коммерческий рынок пусковых услуг. В частности, на ракеты «Протон-М» и «Союз», а также другие отечественные носители приходилось более 50% всех коммерческих пусков в мире. Однако после 2014 года доля России постепенно пошла на убыль, поскольку с 2013 года ее заказы начала «перехватывать» американская SpaceX.

Уже в 2016 году наша страна по общему количеству пусков уступила, не только США, но и Китаю, заняв третье место. В 2017 году американская коммерческая компания SpaceX с одной ракетой Falcon 9 лишь немного уступила по количеству пусков всей российской космической программе.

По мнению Медведева, с появлением такого количества средств выведения ракет, претендующих на удовлетворение ограниченного спроса на запуски космических аппаратов, резко обострилась и будет продолжать обостряться в дальнейшем конкуренция на рынке пусковых услуг, передаёт РИА Новости.

Именно поэтому, как считает эксперт, выбор наиболее перспективных образцов ракет-носителей должен опираться на системный детальный анализ тенденций соотношения спроса и предложений на мировом рынке пусковых услуг.

«Игнорирование такого исследования, проведённого ещё в 2006-2007 годах, привело к потере лидирующей роли России в области коммерческих запусков космических аппаратов», – отметил Медведев.

Кроме того, он убеждён, что в самое ближайшее время конкуренция на рынке космических запусков только усилится и вместе с надёжностью заказчики начнут более пристальное внимание уделять стоимости запуска.

«Технико-экономические показатели перечисленных отечественных ракет-носителей пока ещё далеки от тех значений, при которых они составили бы серьёзную конкуренцию на международном рынке космических услуг. Частично это обусловлено тем, что речь идёт о первых изготавливаемых экземплярах», – резюмировал Медведев.