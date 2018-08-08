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Москва, 08.08.2018

Эксперты озвучили реальную рыночную цену бензина Аи-92

«Expert Online» 2018

Эксперты компании Vygon Consulting провели собственное исследование и установили, что цена бензина Аи-92 в российской рознице превышала бы 50 рублей за литр, если бы государство её не сдерживало.

Они также напомнили, что в мае 2018 года оптовые цены на бензин впервые превысили розничные. Таким образом, с учётом затрат на логистику и реализацию прямой убыток АЗС достиг 3,6 руб. за литр для бензина Аи-92, передаёт РИА Новости.

Кроме того, аналитики рассказали, что заводы давали серьезную скидку с конца 2017 года – от 3 до 7 рублей за литр. Однако из-за очередного повышения нефтяных котировок при ослаблении рубля НПЗ уже не могли удерживать оптовые цены на требуемом уровне для сохранения рентабельности розницы.

Поэтому ситуацию удалось решить лишь с помощью вмешательства государства, которое, в частности, понизило акцизы с июня 2018 года, а также отменило их плановое повышение с июля.

Напомним, по данным Росстата, на 30 июля 2018 года стоимость бензина марки Аи-92 в рознице составляла 41,51 рубля за литр в среднем по стране.

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