Эксперты рассказали, как получить компенсацию за задержку рейса

В период отпусков многие наши соотечественники сталкиваются с проблемами, связанными с задержками авиарейсов.

Эксперты РИА Новости рассказали, что делать пассажирам, оказавшимся в такой неприятной ситуации.

Так, согласно Общим правилам воздушных перевозок, авиакомпания вправе отменить, задержать рейс, заменить самолёт и маршрут, если этого требуют условия безопасности полётов.

Однако в пункте № 99 этих правил уточняется, что в случае задержки или отмены рейса по зависящим и не зависящим от перевозчика причинам он обязан предоставить пассажирам ряд услуг. Прежде всего, это возможность отдохнуть в комнате матери и ребёнка пассажирам с детьми до 7 лет.

Есть услуги, которые положены и всем остальным без исключения пассажирам. В частности, при задержке рейса более чем на 2 часа пассажирам обязаны предложить прохладительные напитки, более чем на 6 часов – горячее питание, более чем на 8 часов в дневное и более чем на 6 часов в ночное время – разместить в гостинице, организовав при этом хранение багажа.

По словам юриста Владимира Старинского, кроме вышеуказанных услуг авиакомпания также обязана выплатить пассажиру денежную компенсацию.

«Сумма складывается из 3% от стоимости билета за каждый час опоздания и 25% от МРОТ. Причём если был куплен билет на стыковочный рейс, то его стоимость тоже должны возместить», – утверждает юрист.

Он также подчёркивает, что претензию авиакомпании нужно оформлять обязательно, не забыв в заявлении указать номер расчётного счета для денежного перевода. Если же перевозчик не ответил и не прислал деньги – надо идти в суд.

«Можно рассчитывать и на компенсацию морального ущерба, кроме ситуаций, когда действовали обстоятельства непреодолимой силы», – пояснил эксперт.

Если же рейс отменён, то авиакомпания обязана вернуть пассажиру полную стоимость авиабилета.

Об этом рассказали специалисты организации «Клуб защиты прав туристов». Для этого обычно достаточно обратиться на стойку соответствующей компании в аэропорту, в кассу или оформить возврат на сайте перевозчика. В любом случае понадобится написать заявление в произвольной форме и приложить к нему авиабилеты.

Однако, эксперты напоминают, что возврат стоимости билетов производится в течение 60 дней. Поэтому они рекомендуют согласиться на альтернативный маршрут, который обязан предложить перевозчик. Дополнительных компенсаций за отмену, по российскому законодательству, не положено.

А вот представитель Союза пассажиров рекомендует в случае отмены ил задержки рейса сфотографировать табло с этой информацией.

«Пригодится в суде, – подчеркнул он – Это не так хлопотно, как кажется: с российскими перевозчиками можно судиться по месту жительства истца, а не по месту нахождения ответчика».

В свою очередь руководитель правовой службы АТОР Надежда Ефремова напоминает, что при перелёте чартерными и регулярными рейсами права пассажиров идентичны, туроператор при чартерном переводе представляет интересы пассажира.

«Скорее всего, в договоре туроператора значится то, что пишут во всех договорах авиакомпаний: задержка возможна по независящим от них причинам, – говорит она. – Как бы то ни было, пассажирам чартерных рейсов никто не мешает также обращаться в суд».

Как подчёркивают эксперты, в среднем за задержку вылета в 4-6 часов можно рассчитывать на 20-30 тыс. рублей — это сумма, положенная всем, плюс возмещение морального вреда.