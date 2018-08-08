Калифорния горит небывалым огнем

Планета задыхается в дыму лесных пожаров. В Калифорнии бушуют самые сильные за всю историю наблюдений пожары

Без особого преувеличения можно сказать, что этим летом вся планета в огне. Атлантика разделяет две горящие части: Старый и Новый Свет. В Америке полыхает запад страны. Огнем охвачены 11 западных штатов: Калифорния, Орегон, Вашингтон, Айдахо, Юта, Невада, Монтана, Вайоминг, Колорадо, Аризона и Аляска. Количество пожаров постоянно меняется: по мере тушения появляются новые. Сейчас их, например, 127. Огненная стихия унесла жизни девяти человек, в т.ч. четырех пожарных.

Горит весь Запад Америки, но наиболее сильные пожары сейчас в Калифорнии. Калифорнийцы к лесным пожарам привыкли. Леса горят в штате летом каждый год, но такого разгула огненной стихии не припомнят даже старожилы. К ним можно смело прибавить и синоптиков с пожарными. Таких сильных пожаров в Золотом штате действительно еще не было. По крайней времени, за все 124 года наблюдений.

В этом году площадь, охваченная огнем, уже сейчас, в начале августа, в пять раз превысила среднюю выжженную огнем площадь за пять лет. Белый дом объявил лесные пожары в Калифорнии главным стихийным бедствием. Они настолько сильные, что в штате боятся, что они даже могут остановить или серьезно замедлить рост калифорнийской экономики. Причем, синоптики предупреждают, что ситуация может еще больше ухудшиться хотя бы потому, что пик лесных пожаров в Калифорнии традиционно приходится на осень.

Ситуация, по словам местных жителей, близкая к катастрофе. Дым на улицах столицы штата – Сакраменто заставляет горожан ходить в масках и марлевых повязках. Власти закрыли на неопределенный срок большую часть Йосемитского парка. Губернатор Калифорнии Джерри Браун считает, что лето с пожарами стало обычным состоянием для штата.

Собственными силами с огнем управление противопожарной службы штата, кстати, самое мощное в Америке, справиться не в состоянии несмотря на то, что с ним сейчас в прямом смысле этого слова сражаются около пяти тысяч пожарных. В предстоящие выходные к ним присоединятся военные.

Бороться есть с чем. Среди «обычных» лесных пожаров выделяются «мегапожары». Например, в округе Мендосино, что на севере штата, в 160 км к северу от Сан-Франциско — пожар, который признан самым сильным в истории Калифорнии. Пламя пылает на площади, приближающейся к тысяче квадратных километров. Многие тысячи людей эвакуированы, сожжены десятки и сотни домов и зданий, ущерб исчисляется десятками миллионов долларов.

Главная причина пожаров, по всеобщему мнению, это изменения климата. 2018 год стал «рекордным» благодаря сочетанию уже ставших привычными высоких температур (за сорок) с сильными ветрами и продолжающейся несколько лет сильной засухе.

С каждым годом климат в Калифорнии становится все жарче. Так 26 июля, когда пожары начали стремительно распространяться по всему штату, столбик термометра в районе Реддинга достиг 45° по Цельсию (113 градусов по принятой в США шкале Фаренгейта). В Палм Спрингсе зафиксирован самый жаркий июль. Средняя температура там составила 36,3°, а в национальном парке «Долина смерти» – рекорд – 42,3°. При этом следует помнить, что речь идет не о максимальной, а только о средней температуре за месяц. Список городов и районов, где июль был рекордно жарким, очень большой.

Большая проблема – человеческий фактор. Достаточно сказать, что если в 1980 года в Калифорнии жили 24 млн человек, то сейчас численность населения вплотную приблизилась к 40 млн. Причем львиная доля прироста населения пришлась не на города, а на сельскую местность.

Сейчас все задают вопрос, что необходимо сделать, чтобы избавиться от лесных пожаров? Сторонники теории рукотворных причин глобального потепления, каковых, кстати, особенно много именно в Калфорнии, считают, что всеобъемлющий ответ – перестать пользоваться ископаемыми видами топлива. Но когда это произойдет и произойдет ли вообще, никто не знает. А потому калифорнийцам необходимо серьезно отнестись к словам губернатора о новой «реалии» жизни – с каждым годом усиливающимся лесным пожаром летом и к наступлению эры мегапожаров. В Калифорнии это понимают и уже начинают готовиться к новым реалиям, но пока только в профилактико-предупредительном формате. А для успешной борьбы с огнем необходим какой-то технический прорыв и, возможно, какие-то структурные перемены в повседневной жизни людей.