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Москва, 08.08.2018

Назван список городов с самым удобным транспортом в мире

«Expert Online» 2018

Эксперты Консалтинговой компании Expert Market составили рейтинг городов по удобству общественного транспорта.

Первую строчку заняла французская Ницца, жители которой в среднем стоят в пробках всего 22 часа в году, тратят при этом на дорогу до работы и обратно примерно 40 минут в день. Кроме того, они покупают проездной на месяц за 1,25% от своей зарплаты, передаёт РИА Новости.

Второе место в этом рейтинге у эквадорского город Куэнка, третье – у испанского Бильбао. Также в топ-5 городов с самой удобной транспортной инфраструктурой попали французская Тулуза и итальянская Катания.

При этом отмечается, что составители рейтинга учитывали среднее время поездки на общественном транспорте, время ожидания на остановке, расстояние в пути, количество пересадок за одну поездку, время, потраченное на ожидание в пробке и дороговизну проездного билета с учётом средней зарплаты.

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