Российские города задумались о беспилотных авто

Власти крупных российских мегаполисов всерьез говорят о планах использовании в городах беспилотных автомобилей. Однако для реализации подобных идей необходимо решить ряд ключевых проблем как технологического, так и нормативно-правового характера.

Беспилотные автомобили уже вовсю разъезжают в тестовом режиме по улицам американских и европейских городов. Почему бы и в российских мегаполисах не начать внедрять подобные инновационные транспортные решения? Об этом в последнее время все чаще говорят власти крупных российских городов.

Пожалуй, самым значимым событием в это сфере стало подписание официального соглашения между правительством Москвы, российским хай-тек гигантом «Яндекс», а также «КАМАЗом», «ГАЗом» и научно-исследовательским институтом НАМИ. Соглашение, которое было подписано в ходе Московского урбанистического форума в июле, предусматривает развитие и внедрение в Москве технологий беспилотного управления на всех видах городского пассажирского транспорта, формирование нормативной правовой и технической базы для внедрения инновационных технологий и бизнес-моделей при оказании услуг с использованием автомобильного транспорта. Согласно документу, участники соглашения будут развиваться технологии телематических транспортных и интеллектуальных автомобильных систем и услуги на их основе. Кроме того, будут подготовлены кадры в этой сфере, а также предусматривается разработка и тестирование решений, связанных с кибербезопасностью при эксплуатации беспилотного транспорта.

Представители столичной мэрии говорят о том, что беспилотные автомобили более безопасны, чем традиционные машины. А технологической основой для внедрения такого транспорта станет городская интеллектуальная транспортная система (ИТС), которая уже развивается в городе. «Светофоры, камеры, детекторы, трекеры на городском транспорте - вся инфраструктура имеет потенциал к работе по технологии "Интернет вещей" и взаимодействию с "интеллектуальными" системами автомобилей. Это позволит транспорту без помощи водителя безошибочно ориентироваться в городском пространстве. Таким образом достигается задача безопасного движения беспилотного транспорта в мегаполисе», - говорится в официальном сообщении московского правительства.

Ранее о возможности внедрения беспилотных автомобилей заявляли представители Санкт-Петерурга, а также Казани. Кстати, в июне в ходе испытаний именно до столицы Татарстана из Москвы успешно преодолел 789 км беспилотник «Яндекса». Однако прежде чем роботизированные авто появятся на улицах российских городов, необходимо решить ряд ключевых моментов. «Несмотря на то, что датчики и алгоритмы управления сегодня достаточно развиты, существуют ограничения, связанные с нормативно-правовой базой и инфраструктурой. Существует целый ряд задач, который требует комплексного подхода к решению: разграничение зон ответственности, обеспечение безопасности эксплуатации, защита от киберугроз и построение транспортной инфраструктуры», -- говорит Александр Косарев, руководитель отдела маркетинга и продукта компании Hyundai Truck and Bus Rus.

«Подавляющая часть производителей уже имеют вполне реальные наработки и прототипы беспилотных транспортных средств. Но для того, чтобы на практике применять беспилотники для коммерческих перевозок, необходимо урегулировать юридические вопросы на законодательном уровне», -- соглашается Павел Богданов, директор по операциям логистической компании «Даксер».

В отношении беспилотников в обществе все еще высока степень недоверия, что такой транспорт может быть более эффективным, чем традиционные способы передвижения. По мнению специалистов, развитие инфраструктуры для беспилотников займет еще немало времени. «На мой взгляд, практическое использование беспилотников в нашей стране произойдет не раньше, чем через 10 лет, -- указывает Вячеслав Тимонин, IT-советник генерального директора транспортной компании «ПЭК», -- Это обусловлено тем, что автопилотируемые ТС еще не могут оперативно и четко реагировать на всевозможные дорожные ситуации, особенно в случаях возникновения чрезвычайных обстоятельств. Наличие канала передачи данных, его скорость и актуальность карт местности влияют на качество работы беспилотников. Для бесперебойной деятельности нужно создать и увеличить количество узлов интернета вещей, которые помогут обеспечить двустороннее взаимодействие между транспортными модулями и инфраструктурой».

Примечательно, что скорее всего поначалу беспилотные технологии выгоднее будет внедрять в сфере коммерческого транспорта. «Приоритетное развитие беспилотники скорее всего получат в грузовых перевозках: очевидно, что эффективнее и в конечном итоге дешевле те перевозки, в которых роботизированный «водитель» не ест, не отдыхает и строго придерживается маршрута, -- считает Владимир Серебряков, директор по развитию бизнеса FM Logistic. Также одной из первых областей, где в скором времени беспилотные технологии смогут получить широкое применение, могут быть внутригородские перевозки - в частности, пассажирские. В ближайшем будущем могут вполне ожидаемо появиться беспилотные трамваи. Сложнее будет внедрять беспилотные такси».