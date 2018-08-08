Следующая война на Ближнем Востоке будет из-за воды

Неспособность Ирака, Сирии и Турции договориться о дележе главных рек региона: Тигра и Евфрата может привести к вооруженному конфликту.

Сирийский эксперт по международным водным ресурсам Набиль аль-Самман опубликовал в аравийской газете Asharq Al-Awsat статью о потенциальной водной войне, которая может вспыхнуть на Ближнем Востоке. Он описывает сложные отношения между ближневосточными государствами, которые подготовили почву для военного конфликта между Турцией, Ираком и Сирией из-за воды.

«Когда в Сирии и Ираке стихнут рев орудий и грохот военных барабанов,- пишет Самман,- могут появиться новые разногласия. Их причиной будет вода. У Сирии и Ирака возникнут претензии к Турции, откуда текут Тигр и Евфрат…»

Несколько лет назад засуха и недальновидная политика властей спровоцировали на востоке Сирии, в долине Евфрата, протесты, которые в 2011 году переросли в общенациональное восстание против центрального правительства, поддержанное Западом, Турцией и арабскими государствами Персидского залива. Последовавшая за беспорядками гражданская война превратила водную инфраструктуру в руины. По другую сторону границы, на западе Ирака полтора десятилетия войн и смут, последовавших за вторжением войск США в страну в 2003 году, имели такие же радикальные последствия для Багдада. В Сирии и Ираке ситуация с водными ресурсами плачевная. Что же касается Турции, то ей удалось сохранить контроль над природными (в данном случае, водными) ресурсами региона.

В Ираке центральное правительство так же, как в Сирии, постепенно возвращает контроль над территорией. Пока эти страны медленно движутся к восстановлению хотя бы какого-то подобия нормальной жизни, Турция продвигает свой амбициозный Юго-восточный Анатолийский проект. Он предусматривает строительство 22 плотин и 19 электростанций, которые почти наполовину уменьшат объем воды, поступающий в страны, лежащие ниже по течению главных рек региона, т.е. в Сирию и Ирак. Автором идеи «ирригационной революции» считается основатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк, а завершить грандиозный проект намерен нынешний турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Проблемы, связанные с водой, накапливались в соседних странах десятилетиями, но политические разногласия сводили на нет все попытки достичь компромисса за столом переговоров. Споры из-за объемов воды, которые попадают в Сирию, отягощены острыми разногласиями между этой страной и Турцией по ходу сирийской войны.

Еще в 1962 году, после первых серьезных переговоров, между Дамаском и Анкарой начались бесконечные раунды переговоров по распределению воды. Слабый свет забрезжил после 2000 года, когда к власти в Сирии пришел Башар Асад. Однако весь прогресс исчез, как дым, опять же из-за политических разногласий. Поддержка турецким правительством повстанцев и оккупация районов на севере Сирии мешают возобновлению переговоров.

У Сирии и Ирака тоже долгая и богатая история сложных взаимоотношений. Дамаск и Багдад тоже попытались в 1962 году найти компромисс по Евфрату, который течет по их территориям. Переговоры продолжились в девяностые годы прошлого столетия. Однако после свержения президента Хусейна отношения между странами изменились. Ирак пытался сохранить нормальные отношения и с Сирией, и с Турцией, но (также, как Сирия), временами критиковал Анкару за регулярные удары турецких войск по иракским курдам. Отсутствие «ирако-сирийской сельскохозяйственной стратегии» помогло Турции сохранить контроль над реками.

Набиль аль-Самман приводит главный довод Анкары: Турция имеет право на получение большего количества воды, потому что ее земли более плодородны, чем у соседей. В Анкаре сравнивают ситуацию с водой с ситуацией с нефтью: Турция пользуется контролем над Тигром и Евфратом так же, как это делают арабские государства Персидского залива в отношении нефти.

После открытия в 1992 году плотины Ататюрка, главного компонента Юго-восточного Анатолийского проекта, тогдашний премьер-министр Турции Сулейман Демирель образно прокомментировал ситуацию с водой: «Вода, которая течет в Турцию из Тигра и Евфрата и их притоков – турецкая… Мы же не говорим Сирии и Ираку, что хотим, чтобы они делились их нефтью… Они тоже не имеют права требовать от нас делиться нашими водными ресурсами».

Конфликт из-за воды настолько обострился к окончанию первого десятилетия XXI века, что, как утверждает автор статьи в Asharq Al-Awsat, в 2010 году НАТО всерьез рассматривала возможность вторжения объединенных сирийско-иракских сил в Турцию, которая входит в Североатлантический альянс, с целью заставить Анкару делиться водой по справедливости. В это сложно поверить, а сейчас вероятность такого конфликта, конечно, чрезвычайно мала, полагает и сам Самман, но сирийцам и иракцам от этого легче не становится. Как только жизнь в Ираке и Сирии начнет входить в более-менее нормальное русло, на первый план вернутся экономические, социальные и бытовые проблемы, в т.ч. и проблема дефицита воды. С учетом того, что и в Дамаске, и в Багдаде у власти шииты, им будет нетрудно договориться о союзе против суннитской Турции и попытаться лишить ее монопольного обладания водами Тигра и Евфрата, пишет аравийское издание.