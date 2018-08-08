США выдвинули Украине ультиматум

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с главой «незалежной» Петром Порошенко фактически выдвинул Украине ультиматум, призвав соблюдать требования Международного валютного фонда (МВФ).

По словам Хизер Науэрт – пресс-секретаря американского внешнеполитического ведомства – Помпео и Порошенко также обсудили ряд двусторонних вопросов. В частности, госсекретарь поприветствовал недавнее прохождение закона об антикоррупционном суде и закона о национальной безопасности, однако призвал Украину к выполнению других требований МВФ, передаёт «Газета.Ru».

Напомним, сотрудничество МВФ и Украины началось в 2015 году. Кредитная программа МВФ для Украины составляет 17,5 млрд долл., из которых почти 9 млрд уже перечислено. Срок окончания программы помощи МВФ Украине – 2019 год.

Однако, чтобы получить оставшиеся деньги, Украина должна выполнить ряд условий. Основное из них – повышение цен на газ для населения страны.

По данным, которые озвучил премьер-министр «незелажной» Владимир Гройсман, для промышленности газ сейчас стоит около 10 тыс. грн. на 1 тыс. кубометров, для населения – около 7 тыс. грн. А МВФ хочет, чтобы и для промышленности, и для населения газ стоил одинаково.

В Киеве опасаются, что выполнение этого требования приведёт к массовым волнением и падению нынешнего режима. Поэтому, по словам источника агентства «Интерфакс», представители Кабмина Украины за время переговоров с МВФ предложили не менее восьми различных вариантов изменения формулы цены на газ, которые позволили бы уйти от «неподъёмного для обычных граждан» повышения цены. Однако ни один из этих вариантов фонд не устроили.

«Выполнение предусловия, касающегося цен на газ, является критически важным для завершения текущего пересмотра поддерживаемой МВФ программы», – завил глава МВФ Кристин Лагард.

Между тем, депутат Верховной Рады Вадим Денисенко в эфире местного телеканала «Прямой» отметил, что Украина не сможет расплатиться с МВФ без новых траншей

Поэтому сейчас власти «незалежной» стоят перед сложным выбором. Выполнив условия МВФ и подняв цены на газ для населения страны накануне выборов, они могут вызвать народный бунт со всеми вытекающими.

Если же Украина откажется выполнять требования МВФ, то не получит новый транш, что, скорее всего, приведёт к дефолту, который не заставит себя ждать уже в следующем году, на фоне грядущих выплат по внешнему долгу Украины и крайне вялого экономического роста.