Депутаты предлагают отчаянные меры по бензину

Новое светлое завтра

Депутаты фракции КПРФ внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, предполагающий введение государственного регулирования цен на бензин и дизельное топливо. Инициатива возникла, естественно, в связи с недавним ценовым скачком, когда в середине апреля средняя розничная цена бензина по России шагнула за 40 рублей за литр, а в начале июня перевалила за 43 рубля.

Агентство РИА Новости сообщает, что депутаты Валерий Рашкин и Денис Парфенов предложили ввести эту экстраординарную меру уже с 2019 года, дав правительству право устанавливать предельные цены на моторное топливо. Они рассчитывают защитить так потребителей «от сильных ценовых колебаний на этом рынке и резкого роста вынужденных расходов на автомобильный бензин». Соответствующей статьей предлагается дополнить федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности».

С начала года цены на бензин выросли в среднем на 12%, при этом за весну А-95 вырос в цене на 9%, напоминает ведущий аналитик компании «Эксперт плюс» Мария Сальникова. В целом статистика печальная, замечает она: за январь-июль 2018 года А98 +13,61% до 52,49 рублей, А95 +11,09% до 45,09, А92+11,38% до 41,99 рублей. В таких условиях государство и дальше будет принимать меры по регулированию цены, полагает аналитик, дабы уберечь население от внешних шоков, способных спровоцировать как резкую девальвацию национальной валюты из-за очередных санкций, как мы уже видели весной текущего года (в апреле), так и скачок цен на внутреннем рынке из-за роста стоимости нефти на мировом рынке. В последнем случае речь идет про цены на бензин в первую очередь, а в первом — про побочное инфляционное давление в связи с удорожанием продуктов питания, вещей.

В целом она оценивает идею депутатов от КПРФ положительно. Но если государство разрешит спекулянтам увеличивать цены на 20%, то это инициатива плохая, говорит она. При наличии же адекватных ограничений страна получит ценовую стабильность бензина и дизельного топлива, считает Марина Сальникова.

Тайны топливного рынка

«Не думаю, что открою большую тайну, если скажу, что и сегодня государство не только регулирует топливный рынок, но и способно управлять ценами в рознице», – комментирует предложение управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Так, объясняет он, для начала надо просто посмотреть на структуру стоимости одного литра бензина марки АИ-92 в рознице. Себестоимость нефти, используемой при производстве, формирует порядка 6,8-7%, расходы на обслуживание АЗС — еще 7%, от 9,5% до 10% — стоимость переработки на НПЗ, транспортировки и хранения топлива, порядка 15% — наценка оптовиков, а дальше самое интересное: НДПИ — 30%, акциз—- 20%, НДС и прочие налоги — еще 18,5%.

Итого получается, подсчитал эксперт, что акцизы и налоги, то есть платежи в пользу государства, формируют 68,5% стоимости литра бензина, приобретаемого потребителем на АЗС. То есть, изменяя, например, размер акциза, как это было в январе 2018 года, когда правительство его повысило, и в июле, когда оно пошло на попятный после резкого удорожания в мае, государство напрямую контролирует стоимости бензина и дизеля в рознице.

При этом, исходя из структуры цены, добывающие компании не способны существенно повлиять на розничный топливный рынок. НПЗ, и это опять же не секрет, убыточны и работают за счет субсидий (из бюджетов всех уровней только в прошлом году им выделен 1 трлн рублей), а участники оптового рынка и экспортеры работают под надзором ФАС, которая строго контролирует объемы предложения и ценообразование. Если не государство контролирует цены, то кто? — задается вопросом Жарский.

Понятно, говорит аналитик, что предложение депутатов предполагает несколько иную форму контроля, а именно прямое управление рынком со стороны государства, что в целом, не лишено смысла, но приведет к ряду серьезных последствий. Да, государство получит возможность напрямую устанавливать границы коридора для цен в рознице, выход за которые для участников рынка, скорее всего, будет чреват вниманием ФАС, предупреждениями, предписаниями и штрафами.

При этом контроль предполагает, что участники рынка будут предельно зажаты в плане ценообразования. То есть, указывает Илья Жарский, допустим, московский НПЗ закрывается на техобслуживание, участникам рынка необходимо обеспечивать прежний объем предложения, для этого им нужны либо уже сформированные запасы, либо рост поставок НПЗ из сопредельных регионов, например, из Ярославля. Растут расходы на логистику и транспортировку, но при этом государство удерживает верхнюю планку цены, что приводит к формированию убытков для участников рынка. Для того чтобы они продолжали работать, а не сворачивали бизнес в связи с нерентабельностью, государству будет необходимо предложить им что-то взамен, как правило, субсидии.

По общему правилу, констатирует Илья Жарский, чем сильнее государство сдерживает рост цен для конечного потребителя, тем больше оно расходует бюджетных средств на покрытие убытков участников рынка. При этом в обратную сторону это правило не работает, поскольку чем либеральнее рынок, и чем чаще государство дает им заработать и отпускает цены, как это случилось в первом полугодии, тем больше оно тратит на компенсации убытков потребителям. За примерами далеко ходить не надо: вчера премьер подписал указ о выделении аграриям 5 млрд бюджетных рублей на закупку 90 тыс. тонн уже отнюдь не бюджетного дизеля.

Можно добавить, что возможность правительства манипулировать акцизами действительно делает предложение депутатов избыточным, хотя при виде ценников на бензоколонках действительно руки чешутся что-нибудь такое внести. В самом начале 90-х годов, до гайдаровской реформы цен (все аспекты которой обсуждать тут неуместно), правилом стали гигантские очереди на бензоколонках, особенно подальше от Москвы. Которые с введением свободных цен испарились, одновременно с повсеместным появлением бензина. Очереди при регулируемых ценах на заправках есть и в памяти автомобилистов других стран. Так что, скорее всего, потолок цен получит отрицательное заключение кабинета министров и не будет принят Думой.