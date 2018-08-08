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Москва, 08.08.2018

В Китае установили ген, который влияет на развитие рака лёгких

«Expert Online» 2018

Китайские учёные выяснили, что развитие рака лёгких можно остановить, а в дальнейшем даже полностью излечить.

Исследователям Куньминского института зоологии Академии наук Китая удалось установить, что с раком лёгким можно успешно бороться, если удалить ключевой ген в клетках, пишет газета «Жэньминь жибао».

Согласно изданию, которое ссылается на данные учёных, один из человеческих генов контролирует восстановление поврежденной ДНК, а также рост и смерть клеток. При этом данный ген часто преобразуется в клетках рака легких, но до сих пор механизм его функционирования в образовании опухолей не был прояснен.

С использованием генных технологий ученые удалили этот ген из клеток подопытных мышей. Через некоторое время после этого способности клеток к росту, размножению и формированию опухоли в лёгких значительно снизились. Дальнейшие исследования показали, что отсутствие гена привело к тому, что развитие болезни было остановлено.

Таким образом, открытие китайских ученых показало, что обнаруженный ими ген играет ключевую роль в росте опухолей лёгких. А его удаление должно помочь в лечении злокачественных образований.

Ранее сообщалось, что австралийские учёные совершили настоящий прорыв в области лечения рака. Сотрудники научного института, расположенного в Мельбурне, создали препарат, способный остановить рост злокачественной опухоли.

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