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Москва, 08.08.2018

В Подмосковье археологи нашли уникальный клад времён Бориса Годунова

«Expert Online» 2018

Российские археологи нашли в Павлово-Посадском районе Подмосковья глиняную кубышку с серебряными монетами периода правления Бориса Годунова.

По словам Аси Энговатовой – заместителя директора Института археологии РАН – этот клад поразил даже опытных специалистов, предаёт РИА Новости.

Его уникальность заключается не только в крупном размере и необычном составе, но и в его целостности. В частности, ни одна монета не была утрачена, что говорит о том, что клад был обнаружен там, где 400 лет назад его закопал хозяин.

При этом подчёркивается, что глиняный сосуд с шестью сотнями серебряных монет нашлина месте, где когда-то располагалась деревня – соответственно клад принадлежал крестьянину.

Уже установлено, что почти 98% монет, найденных в кубышке, относятся к царствованию Бориса Годунова (1598–1605 гг.). Значит клад закопали в самом начале XVII века, в 1601–1603 годах, незадолго до начала Смутного времени. 

Нетронутость находки позволяет реконструировать полную картину жизни этого поселения и отчасти – хозяина клада. Уже сейчас понятно, что по крестьянским меркам он был человеком состоятельным. Об этом говорит тот факт, что клад был закопан во дворе, где находился ледник с каменной обкладкой стен, а рядом стоял большой жилой дом.

Всего археологи нашли 6 рублей 23 копейки. По тем временам это значительная сумма, на которую можно было построить дом или купить рабочую лошадь и корову.

Что произошло впоследствии с владельцем клада, учёные пока не знают. Предположительно, он погиб, или не смог вернуться в деревню. Возможно, он стал жертвой Смутного времени, или скончался в результате болезни, нападения разбойников и прочих неприятностей, не связанных с политической нестабильностью и войнами.

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