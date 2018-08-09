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Москва, 09.08.2018

Додон отказал американцам

«Expert Online» 2018

Игорь Додон – президент Молдавии – категорически отказался передавать территорию бывшего Республиканского стадиона, расположенного в Кишинёве под строительство здания посольства США.

По его словам, он подписал официальный отказ от промульгации закона о передаче участка бывшего стадиона для последующей постройки на нем нового здания американской дипмиссии, передаёт РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что на этой территории необходимо оборудовать место для отдыха.

«Здесь можно благоустроить парк или построить культурный центр, которым будут пользоваться все жители республики», – считает молдавский лидер.

Наша справка

Республиканский стадион был построен в Кишинёве в 1952 году. В 2007-м его снесли, поскольку он больше не соответствовал критериям, необходимым для проведения матчей.

В декабре 2017 года представители США заявили, что планируют приобрести землю бывшего Республиканского стадиона.

Позже Вашингтон и Кишинёв подписали соответствующий меморандум. В июле 2018 года парламент Молдавии одобрил передачу земли дипломатам, а Кабмин обязался обеспечить определение стоимости участка в 5,1814 гектара, провести переговоры и подписать договор купли-продажи.

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