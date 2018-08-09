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Москва, 09.08.2018

Эксперты рассказали, затронут ли новые санкции США фармацевтический рынок

«Expert Online» 2018

Новые санкции США в отношении России не должны затронуть фармацевтический рынок.

По мнению экспертов, которых опросили журналисты РИА Новости, вероятность того, что новые ограничения затронут поставки лекарственных препаратов, близки к нулю.

Так, заместитель генерального директора фармкомпании Stars CIS Иван Глушков напомнил, что лекарственные препараты поставляются из США в РФ в большом количестве, и если санкции коснулись бы фармрынка, то они негативно отразились бы на самих Штатах.

Солидарен с Глушковым генеральный директор аналитического агентства DSM Group Сергей Шуляк, которые подчеркнул, что обычно такие масштабные санкции не касаются населения.

«С большой долей вероятности – это рамочные «страшилки», – отметил он. – Думаю, прозвучат ещё какие-то оговорки и поправки, которые будут исключать такие товары, как лекарства».

Ранее сообщалось, что Владимир Гутенев – председатель комиссии Госдумы РФ по законодательному обеспечению предприятий ОПК – назвал плюсы от новых антироссийских санкций США.

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