Мозг, космос и блокчейн: о чем расскажут эксперты Geek Picnic в Москве

Будущее человеческой эволюции, темную сторону блокчейна и секреты умного города обсудят участники научно-популярного фестиваля Geek Picnic, который пройдет при поддержке Правительства Москвы в Москве парке «Коломенское» 11-12 августа. РР/Эксперт Online рассказывает про самые интересные выступления экспертов фестиваля.

Human Evolution: Будущее человека

Лекторий Human Evolution посвящен технологиям и идеям, которые меняют наше представления о человеческих возможностях. В частности, младший научный сотрудник Центра Нейроэкономики и принятия решений НИУ ВШЭ Оксана Зинченко, стажировавшаяся в Италии, Великобритании и Финляндии, прочитает лекцию «Социальный мозг и эволюция человека». Что представляет из себя система «социального мозга», какие структуры составляют эту систему и в чем их принципиальная роль? Оксана Зинченко объяснит, как связаны размер мозга и размер социальной группы со способностью успешно приспосабливаться к среде и решать сложные задачи.

Современные нейротехнологии позволяют улучшать умственные способности людей — нашу память, концентрацию внимания, креативность и спортивные показатели. Руководитель нейротехнологического проекта «Нейростимулятор Brainstorm» Тимофей Глинин — эксперт в области нейробиологии и научно-технологических методов совершенствования человека и продления жизни. Деньги на разработку нейростимулятора он вместе с коллегами собрал на краудфандинговой площадке. На Geek Picnic Тимофей Глинин расскажет про совершенствование способностей мозга с помощью нейрогаджетов. В лекции речь пойдет о подходах, которые позволяют стимулировать активность определенных зон головного мозга и тренировать работу мозга по принципу обратной связи.

предоставлено пресс-службой

Доктор биологических наук, руководитель лаборатории Геронтологического центра Елена Терешина почти 20 лет занимается наукой о старении. На лекции «Человек — конечный продукт эволюции биосферы?» она расскажет о гипотезе коэволюции метаболизма и разума и рассмотрит общие закономерности эволюции биосферы, по логике которых появление человека является ее последним этапом.

Кроме того, в лектории Human Evolution выступят химик Артем Оганов, директор по распространению технологий Яндекса Григорий Бакунов, художник Дмитрий Булатов и многие другие эксперты. В экспозоне посетители фестиваля увидят демонстрацию новейших образцов техники от «Кибатлетики», изучат снижающие физические нагрузки экзоскелеты на стенде Body Assistance Systems и примут участие в экспериментах над телом для выяснения доминантных и рецессивных наследственных признаков.

Blockchain Picnic: Мифы и темные стороны блокчейна

Степан Гершуни, управляющий партнер New Mining Company и эксперт комитета Госдумы по финансовому рынку, расскажет на Geek Picnic про технические аспекты развития биткойна. Гершуни — криптоэнтузиаст и евангелист блокчейн-технологий с большим опытом консалтинга для крупнейших организаций России и США. Тезисы его выступления уже интригуют: по мнению эксперта, биткойн больше, чем блокчейн, а необходимость его регулирования — это миф. Очевидно, что дискуссия после его лекции будет оживленной.

Глава международной блокчейн-компании Bitfury в России и предприниматель с 20-летним опытом, Дмитрий Уфаев занимается триатлоном и три раза становился финалистом Ironman. Он работал в РБК и холдинге Synergy, а в 2010 году вместе с партнерами основал стартап Biglion, долю в котором успешно продал и сфокусировался на создании технологических проектов в Кремниевой долине. На своей лекции Дмитрий Уфаев расскажет, что такое обычная распределенная база данных и в чем ее преимущество, как можно заработать на блокчейне и в каких областях эта технология применима. Он уверен, что блокчейн делает мир более прозрачным и доверенным — и опыт Bitfury, применяющей блокчейн-технологии вне работы с криптовалютами, доказывает это.

Директор по специальным проектам Group-IB Руслан Юсуфов познакомит посетителей Geek Picnic с темными сторонами блокчейна. Руслан Юсуфов помогает защищать людей и компании от киберугроз, финансовых и репутационных потерь. Кто такие хакеры, что их мотивирует и какие уязвимости они используют, как защитить себя и свой бизнес от киберпреступлений — этим вопросам он посвятит свою лекцию.

предоставлено пресс-службой

Центром блокчейн-зоны на Geek Picnic в Москве станет настоящая майнинговая ферма, а всю добытую криптовалюту (плюс видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1060) разыграют среди участников фестиваля. Кроме того, группа Bitfury проведет познавательные мастер-классы, а криптовалютная платформа EXMO (биржа №1 в Восточной Европе по объему торгов) предложит предугадать цену биткойна на 12:00 12 августа. Автор самого точного прогноза получит холодный криптовалютный кошелек.

Smart City: Секреты умного города

Участники Аллеи стартапов на Geek Picnic представят новые способы визуализации информации и биометрической идентификации. К примеру, компания «Технологии Телекоммуникаций» продемонстрирует систему навигации для людей с ограниченными возможностями. Разработанный в компании трекер помогает слабовидящим людям ориентироваться в городе. Компания «Мультикубик» представит портативный мини-проектор Cinemood. В него установлены лицензионные мультфильмы, диафильмы, уроки театра теней, детские песни и колыбельные, которые проецируются на стены или потолок.

Компания «Прософт-Биометрикс» покажет новый инструмент для управления доступом в офис или на завод по скану ладони. Аппарат распознает даже мокрые или грязные ладони — в том числе, с ожогами или порезами. Устройство ведет автоматический учет рабочего времени и не пускает в здание нетрезвых сотрудников.

предоставлено пресс-службой

«Технологии делают жизнь миллионов людей лучше, более насыщенной, — говорит руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин. — Московские технологические компании каждый день создают решения, которые совершают революции во всех областях — транспорте, медицине, производстве, развлечениях».

Space: Просто космос

Развитие космического туризма позволит многим людям рано или поздно совершить орбитальный (или хотя бы суборбитальный) полет. Но как космические полеты влияют на организм? Ответ на этот вопросы можно будет получить из первых рук на Geek Picnic в Москве. В лектории Space выступит летчик-космонавт, Герой Советского Союза Александр Лавейкин. Он провел на орбите 174 дня и трижды выходил в открытый космос. Тема его выступления — «Эволюция космонавта: как меняется человек после полёта в космос».

Младший научный сотрудник лаборатории биотехнологических 3D Bioprinting Solutions Анна Грядунова расскажет про 3D-биопринтинг на Земле и в космосе. Среди ее проектов — разработка аддитивной технологии создания протезов ушной раковины с помощью 3D-печати и новый тканевой инжектор для замещения хрящевых дефектов с использованием хондросфер.

предоставлено пресс-службой

Астрофизик, ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга Сергей Попов расскажет про рождение и эволюцию экзопланет. Сергей Попов — лауреат государственной премии «За верность науке» как лучший популяризатор 2015 года, его книга «Суперобъекты: Звезды размером с город» вошла в лонг-лист премии «Просветитель» и получила Беляевскую премию.

В экспозоне Музея космонавтики и 3D Bioprinting Solutions можно будет увидеть космический биопринтер «Органавт», который до конца 2018 года отправится на российский сегмент МКС для проведения экспериментов по печати живых тканей. Энтузиасты из Московского астрономического клуба покажут Солнце через телескоп и расскажут про солнечные протуберанцы. Кроме того, компания «Космическая связь» проведет мастер-класс по спутниковой связи от компании.

Научно-популярный фестиваль Geek Picnic пройдет 11-12 августа при поддержке Правительства Москвы. Впервые в истории вход на фестиваль бесплатный, для участия нужно зарегистрироваться на сайте.

18-19 августа состоится Geek Picnic в Санкт-Петербурге, информация о программе на официальном сайте фестиваля.