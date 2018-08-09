Сверхпопулярный парижский велопрокат Velib сбавил ход

Парижане очень гордились Velib, сетью проката велосипедов, созданной летом 2007 года в Париже по инициативе тогдашнего мэра Бертрана Деланоэ. Однако сейчас Velib резко затормозил ход как в прямом, так и в переносном смысле этого слова.

Смена оператора проекта привела к резкому сокращению числа велосипедов и станций проката. К этим потерям следует прибавить и велосипеды, которые ломают вандалы и угоняют воришки. Уровень работы Velib не устраивает парижан и гостей французской столицы. Результатом многочисленных жалоб стал ультиматум нынешней главы города Анны Идальго: или компания Smovengo устранит в ближайшем будущем недостатки, или город найдет для Velib другого оператора.

Успехи и достижения Velib, конечно, неоспоримы. Не удивительно, что он стал почти такой же визитной карточкой французской столицы, как, скажем, Эйфелева башня или собор Парижской богоматери. Не удивительно, что у многих столичных гидов в списке парижских достопримечательностей Velib занимал второе месте после Эйфелевой башни.

Парижскую сеть проката велосипедов скопировали многие крупные города от Нью-Йорка до Тель-Авива. Только в первый год пользователями Velib стали 200 тыс. парижан. Главная причина такой популярности заключалась в том, что проект решил главную проблему: где держать велосипед и как защитить его от воров. Несмотря на проблемы, главной из которой были многочисленные случаи вандализма, успех проекта был очевиден: к 2017 г. численность пользователей выросла до 300 тыс., а количество пунктов проката – до 1260. Однако сейчас картина диаметрально изменилась – пользователи бегут сотнями и тысячами, что позволяет говорить о массовом «дезертирстве».

«Мы платим за Velib и как налогоплательщики, и как клиенты, но он не работает, - жалуется Манон Демма, бухгалтер, живущая в 20 районе Парижа. - Я три или четыре раза пользовалась услугами нового Velib. Первый раз все было в порядке, но дальше с каждой новой попыткой появлялись все новые и новые проблемы».

«Идешь от одной станции к другой с наивной надеждой, что уж на следующей-то все получится, а потом внезапно понимаешь, что незаметно обошел город, но так ничего и не добился»,- вторит ей студен Эндрю Кейн из 7-го района.

Еще жестче оценки работы Velib на сайте TripAdvisor. Так, из 24 пользователей, оставивших комментарии по Velib после 1 июля, лишь один человек оценил качество обслуживания по пятибалльной системе выше одного балла. Он дал два балла, но добавил, что оператора Velib обязательно следует засудить и разорить исками. На прошлой неделе на сайте можно увидеть такие комментарии: «мошенничество года», «стыд парижского муниципалитета» и тому подобные.

Кстати, плохо работающая сеть, если Идальго не наведет в самые кратчайшие сроки порядок, вполне может помешать ей переизбраться в 2020 г. на второй срок.

Сначала десятилетний контракт на Velib получил транспортный гигант JCDecaux, занимающийся также рекламой. В прошлом году, по его истечению, сеть проката велосипедов была выставлена на аукцион. Победу в нем одержал концерн Smovengo, консорциум французских и швейцарских фирм, возглавляемый стартапом из Монпелье.

Smovengo планировал закупить более легкие велосипеды с USB портом и дисплеем, на котором можно увидеть скорость. Почти каждый третий велосипед должен был работать на электроэнергии. В Smovengo также пообещали решить проблему вандализма при помощи специальной технологии. Для осуществления этих грандиозных планов необходимо было избавиться от инфраструктуры JCDecaux, включая велосипеды и пункты проката. Замена была запланирована на октябрь-декабрь 2017 г. Первые 700 станций Smovengo должны были распахнуть двери в январе 2018 г., а концу марта их количество должно было вырасти до 1400.

Неприятности начались с первых же дней. Сотрудники JCDecaux в ноябре устроили забастовку. К январю 2018 г. открылись лишь 60 новых пунктов проката. Руководство Smovengo объясняло многочисленные задержки… слабыми грунтами, залегающими под Парижем и тормозящими строительство. Апрельская забастовка, в которой участвовали 85% сотрудников Velib, на несколько недель парализовала как строительство, так и ремонт поврежденных велосипедов.

В результате всех этих задержек Velib-2, который должен был 1 апреля этого года, начать работать в полном режиме, до сих пор работает далеко не на полную мощность. На 1 июля, по данным велосипедной ассоциации Heureux Cyclage, лишь немногим более половины из 1400 пунктов проката, около 800, находятся в рабочем состоянии. Из 20 тыс. велосипедов на ходу лишь 3 тыс. машин.

Сейчас Smovengo обещает ввести к концу сентября в строй 800 станций проката с 10 тыс. велосипедов.

«Ситуация сегодня стабильная,- говорится в заявлении пресс-секретаря компании. - Рейтинги одобрительных оценок нашей деятельности растут».