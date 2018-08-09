Пенсионный референдум станет первым за 25 лет

Простым гражданам РФ, похоже, все-таки разрешат высказать на референдуме свое мнение о предложенном правительством повышении пенсионного возраста.

Имеют право

Состоялось 174-е заседание Центральной избирательной комиссии РФ, говорится в сообщении ЦИК. На нем, в частности, обсуждалась возможность проведения референдума по крайне больному вопросу, обсуждаемому россиянами – повышению пенсионного возраста. Как заявила глава комиссии Элла Памфилова, были рассмотрены сразу три вопроса от инициативных групп о проведении референдума по пенсионной реформе.

«Центральная избирательная комиссия Российской Федерации считает, что наши граждане имеют конституционное право высказать свою позицию о том, какой должна быть пенсионная система в стране. Поэтому впервые почти за 25 лет ЦИК России одобрила сразу несколько вопросов для возможного вынесения на референдум. Теперь дело за сбором документов инициативными группами», – сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Как пояснила, в свою очередь, секретарь ЦИК Майя Гришина, в соответствии с ФКЗ «О референдуме РФ» инициатива проведения референдума должна принадлежать не менее чем 2 млн гражданам страны, но начало её реализации подразумевает создание региональной подгруппы инициативной группы в одном из регионов и обращение в соответствующую избирательную комиссию субъекта РФ. То есть перед референдумом инициативным группам предстоит еще довольно сложная работа и не менее запутанная процедура согласования.

Социум как народ

Референдумы по экономическим вопросам, вопреки распространенному мнению, не запрещены, если только эти вопросы не отнесены к исключительной компетенции федеральных исполнительных органов, отмечает руководитель подразделения НЮС «Амулекс» в Воронеже Елена Супонина. Ранее ФКЗ «О референдуме в РФ» содержал норму, которая затрагивала финансово-экономическую составляющую, но с 2008 года ее не стало. Все, что нельзя выносить на референдум, указано в вышеназванном законе, и этот перечень исчерпывающий. Как известно, вопрос повышения пенсионного возраста не входит в исключительные полномочия кабмина, а проходит через парламент, с последующим принятием того или иного нормативного правового акта.

Но не нужно акцентировать внимание только на том, что это экономическая составляющая и только, уверена юрист. Здесь речь, в первую очередь, должна идти не об экономике, как это преподносит власть, а о народе как социуме, а именно о его моральном праве — желании работать или нет по достижении того или иного возраста. Развитие нашего государства построено в социально-экономическом тандеме, если верить Конституции РФ, и право на пенсионное обеспечение относится к категории социальных прав, а оно может реализоваться только тогда, когда будет достигнут пенсионный возраст.

Конкретного возраста Конституция не прописывает, отмечает Елена Супонина, и, на первый взгляд, никаких нарушений нет, но помимо нее есть иные нормы права, которые ее дополняют и не должны ей противоречить и иметь обратной силы, если в новой норме идет речь об ущемлении прав и свобод человека и гражданина. Как следствие — это конституционное право будет отодвинуто на годы и произойдет его нарушение. Если власть поймет, что все-таки это нарушение, а, скорее всего так и происходит, так как ЦИК одобрил вопросы для референдума, он должен произойти.

Весьма сложная задача сбора подписей

Вообще, продолжает тему директор центра экономических исследований университета «Синергия» Андрей Коптелов, действительно похоже, что ЦИК счел вопрос про изменение пенсионного возраста относящимся к ключевым направлениям социальной политики и признал законность формулировок. Пенсионная реформа, предлагаемая правительством РФ, негативно воспринимается большинством россиян, и поэтому результаты референдума, если он состоится, будут однозначными, уверен он.

Однако существующая процедура сбора подписей для принятия решения о референдуме требует, чтобы в течение 45 дней инициативная группа собрала не менее 2 млн подписей избирателей, при этом в одном субъекте Федерации разрешено собрать не более 50 тыс. подписей. Маловероятно, что инициативные группы, которым ЦИК одобрил вопросы, справятся с этой задачей в требуемые сроки, ведь если проанализировать историю, то по новым правилам референдумы еще не проводились, их не было с 1993 года.

Также нужно учесть, добавляет Андрей Коптелов, что к моменту проведения референдума закон уже будет принят, и разрешая референдум, власть оставляет «запасной вариант» на случай, если рост социальной напряженности поможет никому не известным инициативным группам собрать необходимые подписи в требуемые сроки, даже несмотря на сложную процедуру согласования референдума.

Государство стало серьезнее относится реформе

В свою очередь, директор развития агентской сети УК «Солид Менеджмент» Сергей Звенигородский также уверен, что референдум по такому вопросу является не только экономическим, но и социальным. Учитывая, что более 43 млн пенсионеров волнуются еще сильнее, чем те, кому и придется выйти на пенсию после реформы, можно отметить, что такой ход предпринят по одной причине – правительство еще не готово к повышению пенсионного возраста, но и отступить без серьезной базы не может.

К сожалению, говорит аналитик, аргументы и факты о том, что еще ни одной стране мира повышение пенсионного возраста на отрезке более трех лет не принесло дохода, не привели к отмене решения о проведении реформы. Впрочем, все же государство теперь более серьезно относится к изменениям в пенсионной системе и собирает информацию по проблеме из всех источников. Данные по численности трудоспособных и безработных, особенно предпенсионного возраста, а также рабочим местам и переобучению специалистов предполагают перенастройку системы подготовки работников в старшем возрасте. И потребуется еще минимум 4 года, чтобы были заметны первые результаты этой настройки.

Есть и еще одна проблема, говорит Сергей Звенигородский – 85% населения работают и живут, не имея накоплений, поэтому более поздний выход на пенсию, как и утрата низкоквалифицированными кадрами работы по медицинским показателям, приведет к росту безработицы и маргинализации старшего поколения. Что, уже в свою очередь приведет к проблемам в молодежной среде, поскольку давление на них будет оказываться с раннего возраста (старшее поколение не сможет помочь).

Все эти проблемы не решить в ходе проведения реформы, поэтому следует ускорить подготовку к ней и отодвинуть на 2023-2024 годы. Есть и другие способы добиться уравнения баланса пенсионной системы, поэтому изменения в пенсионной системе должны проводиться в рамках существующих направлений. Дефицит бюджета ПФР можно ликвидировать за эти годы, только вот размер пенсий не будет достойным ни при введении изменений (повышение пенсионного возраста или введение ИПК) ни при их отсутствии. К сожалению, заключает эксперт, в ближайшие 20 лет пенсия останется пособием по бедности при любых реформах и задача правительства – платить хотя бы его, с чем оно и справится.