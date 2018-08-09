Skoda eBike: велосипед под напряжением

Автопроизводители все активнее участвуют в выпуске таких альтернативных видов транспорта, как велосипеды. При этом, наряду с машинами двухколесные транспортные средства теперь широко оснащаются электрическими моторами.

То, что электровелосипед может стать хорошей альтернативой автомобилю для передвижения по городу мы убедились на примере Skoda eBike – новой модели от известного чешского автопроизводителя. Собственно, история Skoda началась как раз с выпуска велосипедов: в 1895 г. инженеры Вацлав Лаурин и Вацлав Клемент основали веломастерскую, которая позже превратилась в один из ведущих мировых автомобильных брендов. В настоящее время Skoda продолжает традицию: помимо автомобилей компания активно производит и широкий выбор велосипедов. Примечательная модель Skoda eBike досталось нам на тест-драйв.

Как можно понять из названия, велосипед этот примечателен тем, что оснащен электроприводом: на раме здесь красуется внушительная электрическая батарея, а сам электромотор Shimano STePS спрятан не в оси колеса (как это распространено в электробайках), а в педальном блоке. Алгоритм включения электромотора предполагает несколько режимов: «Эко» (когда элетрическая тяга помогает в движении совсем минимально), «Medium» (средний уровень) и «High» (когда электричество максимально включается в режим движения). При желании можно и вовсе отключить работу электродвигателя и передвигаться как на обычном велосипеде. Более того, батарею нехитрыми движениями можно вообще снять – это даст облегчение конструкции на 2,7 кг (всего велосипед весит не так много – 17,4 кг).

Еще ключевая особенность чешского электробайка заключается в том, что электромотор здесь включается только при кручении педалей (во многих других разновидностях подобного транспорта этом можно делать с помощью ручки «газа»). При этом в целях безопасности на скорости свыше 25 км/ч мотор отключает свою работу, что, можно признать, вполне разумно, иначе мощная батарея позволяла бы гнать электробайку не хуже иного мотоцикла или скутера.

Что касается расстояния, то полностью заряженная батарея (11,6 Ач/418 Вт) позволяет в экономичном режиме преодолеть примерно 120 км. В режиме максимальной помощи расстояние будет поменьше – в районе 90 км. Ну все равно и это очень немало, вполне хватить на один день среднестатистического катания. Заряжается же батарея подобно мобильному телефону – от обычной домашней электросети. При этом впечатляет скорость зарядки, у меня, например, полностью зарядить велосипед получилось всего за два часа. Сам выбор режимов и переключение отображаемой на дисплее велокомпьютера информации удобно осуществляется левой рукой. А правой рукой стандартно происходит переключение скоростей. При этом байк не только хорошо разгоняется, но и при необходимости эффективно замедляться благодаря дисковым гидравлическим тормозам от Shimano.

В целом езда по городу на электрическом велосипеде Skoda оставляет очень благоприятное впечатление, особенно в парках. Я лично благодаря велосипеду с приятным удивлением открыл для себя такие обновленные парки, как «Коломенское», «Северное Тушино», с удовольствием прокатился по длинным набережными и закоулкам «Парка Горького». Электрический велосипед может стать хорошей альтернативой автомобилю и при езде по городским трассам – динамика и разгон байка позволяет вполне достойно держаться в городском потоке и без серьезных физических усилий доезжать с окраины города в центр и обратно. Правда, конечно, для полного наслаждения поездкой необходим климатический комфорт – лето, тепло и отсутствие дождя. Пожалуй, единственным недостатком велосипеда Skoda eBike можно назвать его цену, которая в салонах дилеров составляет в районе 200 тыс. руб. Да, китайские аналоги подобной техники стоят значительно дешевле. Но с другой стороны так же как и в автомобиле за такой моделью электрического велосипеда стоит авторитет бренда, а значить качество и надежность. А это стоит денег.