Уникальная находка археологов: в РФ обнаружили захоронение старше египетских пирамид

В зоне будущего строительства автодороги у города Аксай в Ростовской области археологи обнаружили древнейшее захоронение. По оценкам специалистов, захоронение можно отнести к IV тысячелетию до нашей эры, передаёт РИА Новости.

«Шесть тысяч лет тому назад, за тысячу лет до первых египетских пирамид! Это уникальные находки, которые можно назвать настоящей научной сенсацией», – говорится в сообщении компании «Автодор», выступившей заказчиком изысканий.

При раскопках археологи наткнулись на оригинальные каменные конструкции в виде подземных камер-катакомб. Отмечается, что в этих камерах в хорошем состоянии сохранились сосуды, которые традиционно использовались для заупокойной пищи, элементы конских уздечек – символы коня, а также медные орудия, которые могут свидетельствовать о захоронении людей с высоким социальным статусом.

По мнению учёных, уже первые результаты раскопок говорят об уникальном характере этого объекта культурного наследия.

При этом отмечается, что о древнем кургане в этом месте было известно давно. Он обозначен еще на картах, датированных XIX веком.

Однако ранее проводить полноценное исследование археологам не удавалось из-за отсутствия финансирования.