В Госдуме прокомментировал решение США о введении новых санкций против России

Алексей Чепа – заместитель председателя комитета по международным делам нижней палаты российского парламента – прокомментировал решение Госдепа США о введении новых санкций против РФ из-за инцидента в Солсбери.

По его словам, таким решением США хотят оказать давление на нашу страну, а также на тех американских политиков, которые стремятся к сближению с Москвой, передаёт RT.

«Конечная задача у этих политиков-русофобов – коммерческие интересы и лоббирование интересов определённых финансовых и экономических кругов в США», – убеждён депутат.

Чепа также отметил, что новые санкционные ограничения негативно отразятся на двусторонних отношениях между двумя странами.

«Мы видим, что, с одной стороны, существую позитивные силы, они понимают, что есть общие задачи, которые невозможно решить без участия России. С другой стороны – сиюминутные выгоды», – резюмировал Чепа, добавив, что санкции будут распространяться не на все компании.

Ранее сообщалось, что в поиске новых поводов для усиления давления на Москву США решили разыграть «британскую карту»: так называемое «Дело Скрипалей», в отравлении которых в марте Лондон безосновательно обвиняет российское государство.

Накануне американский Госдеп объявил о новом пакете ограничительных мер против РФ, которые, в случае принятия закона, разобьют на два этапа. Первая часть санкций предполагает полный запрет на экспорт в нашу страну электронных устройств и комплектующих двойного значения.

Второй пакет введут в силу через три месяца, «если Россия не даст гарантий не применять химоружие в будущем». Здесь ограничительные меры могут включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США российской авиакомпании «Аэрофлот» и почти полное прекращение американского экспорта.