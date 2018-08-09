В Кремле жёстко ответили США на попытку записать Россию в «спонсоры терроризма»

Дмитрий Песков – пресс-секретарь президента РФ – назвал предложение США признать России спонсором терроризма – высказываниями «за гранью разумного».

По его словам, вопрос о спонсорстве терроризма можно адресовать странам, которые поддерживают остающиеся в Сирии террористические группировки, передаёт РИА Новости.

Представитель Кремля также подчеркнул, что очень много горячих голов работает в законодательных органах разных стран.

«И, безусловно, эти головы иногда допускают весьма эмоциональные и находящиеся за гранью разумного высказывания. Каждый раз мы внимательно их отслеживаем и стараемся понять, насколько это имеет отношение к официальной позиции той или иной страны», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистам, как в Москве смотрят на такое предложение.

Кроме того, пресс-секретарь президента подчеркнул, что уверен в устойчивости финансовой системы России.

«Финансовая система у нас достаточно устойчивая. Это всем хорошо известно. Она доказала свою устойчивость в достаточно непростые времена», – резюмировал Песков, добавив, что власти держат финансовую систему в надлежащем состоянии на фоне непредсказуемых действий заокеанских партнёров.

Наша справка

2 августа стало известно, что группа американских сенаторов, в которую входят представители Республиканской и Демократической партий, представила на рассмотрение законопроект, который ужесточает антироссийские санкции.

8 августа российские СМИ опубликовали подробности этого законопроекта. Среди прочего в нём содержится предложение рассмотреть вопрос о признании России, «государством, спонсирующим терроризм», что может поставить нашу страну на одну доску с Ираном и привести к усилению санкций.

При таком сценарии может быть поставлен ребром вопрос о запрете на покупку российских нефти и газа, а это станет серьезнейшим ударом по российской экономике.