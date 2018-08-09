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Москва, 09.08.2018

Вынесен приговор членам «банды GTA»

«Expert Online» 2018

Члены так называемой «банды GTA», которые на протяжении нескольких лет держали в напряжении жителей Подмосковья, за многочисленные убийства и нападения на водителей приговорены к длительным срокам лишения свободы, вплоть до пожизненного заключения.

Согласно приговору Московского областного суда, подсудимые с безразличием относились к человеческим жизням, они являются социально опасными гражданами, и назначение им определенного срока наказания не будет способствовать их исправлению.

В связи с этим Шерджон Кодиров, Анвар Улугмурадов, Умар Хасанов, Хазратхон Додохонов приговорены к пожизненному заключению в колонии особого режима, а Зафарджон Гулямов - к 20 годам колонии строгого режима, передаёт агентство «Интерфакс».

Из вводной части решения суда следует, что все осужденные - признаны виновными в убийстве 17 человек, нападениях и покушениях на убийство.

Наша справка

«Бандой GTA» СМИ назвали преступную группу, которая орудовала в Подмосковье в 2012-2014 годах. В банде состояли около 15 выходцев из Средней Азии, на их счету полтора десятка разбойных нападений, убийство 17 человек и покушение ещё на двух.

Свои кровавые нападения преступники совершали на подмосковных автомагистралях. По ночам они заставляли водителей остановиться, пробивая колеса машин при помощи самодельных шипов, убивали жертв и забирали их имущество.

В августе 2017 года в Мособлсуде произошла перестрелка с участием членов банды. Пятеро фигурантов напали на двоих конвоиров, которые сопровождали их в лифте, освободились и завладели оружием. В перестрелке троих подсудимых убили, четвертый впоследствии скончался в больнице.

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