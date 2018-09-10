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Москва, 10.09.2018

Футболист французской Лиги погиб в перестрелке

«Expert Online» 2018

Вильям Гомис – 20-летний защитник футбольной команды «Сент-Этьен», которая выступает во французской лиге 1 – погиб в перестрелке.

Инцидент произошёл в Ла-Сен-сюр-Мер в департаменте Вар в ночь на 10 сентября, пишет газета «Светский спорт».

По данным издания, которое ссылается на местные СМИ, футболист был застрелен вместе с 14-летним подростком.

Детали случившегося пока не уточняется, клуб также ещё не делал официального заявления. Известно лишь, что погибший футболист, считался одним из самых одарённых во Франции и регулярно привлекался в юношеские и молодёжные сборные.

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