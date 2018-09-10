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Москва, 10.09.2018

Меркель готовится выступить против Москвы

«Expert Online» 2018
  • Меркель готовится выступить против Москвы
bild.de

Правительство Германии изучает возможность присоединится к альянсу во главе с США для участия в военных операциях против правительственных войск в Сирии, пишет газета Bild  со ссылкой на источники в минобороны ФРГ.

Как объяснила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Лейен, Германия готова будет применить собственные самолеты в том случае, если Дамаск применит в провинции Идлиб химическое оружие, а также будут предоставлены убедительные доказательства этого.

Согласно информации BILD, министерство обороны рассматривает возможность присоединения к альянсу США, Великобритании и Франции по просьбе американской стороны.

К данному моменту рассматриваются варианты задействования Tornado только для разведывательных полетов.

Если Германия решить принять участие в военных действиях в Сирии, то это станет историческим шагом, поскольку Меркель «впервые рискнет пойти на раскол с Россией», сообщает Bild.

Как напоминает издание, ранее канцлер Германии Ангела Меркель исключила участие Германии в «военных действиях» в Сирии. Отказалась она и от совместных действий с США Францией и Великобританией в апреле текущего года. Тогда,напомним, коалиция нанесла удары по правительственным объектам, объясняя атаку, якобы применением химоружия в сирийской Думе.

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