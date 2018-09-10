На Украине неизвестные напали на один из офисов партии «Оппозиционный блок»

В Павлограде Днепропетровской области Украины неизвестные напали на офис партии «Оппозиционный блок».

Нападение произошло минувшей ночью, передаёт РИА новости со ссылкой на пресс-служба партии.

При этом уточняется, что группа неизвестных пыталась ворваться в офис общественной приемной. Они выбили стекло. Однако после того, как сработала сигнализация, поспешили скрыться. В настоящее время полиция проводит расследование инцидента.

Отмечается, что это уже третий случай нападения на общественную приемную оппозиционеров в Павлограде.

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«Оппозиционный блок» — политическая сила, созданная путём объединения шести политических партий для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду Украины.

В «Оппозиционный блок» вошли — «Партия развития Украины» (руководитель Юрий Мирошниченко), партия «Новая политика», партия «Государственный нейтралитет», партия «Украина — Вперёд!» и партия «Трудовая Украина». С 2014 по 2016 год в него также входило всеукраинское объединение «Центр» во главе с Вадимом Рабиновичем.

В Верховной Раде Украины фракция выступает с критикой законов, позволяющих правительству вводить мораторий на выплаты внешнего долга страны, законов о декоммунизации. Считает недопустимой блокаду территории Донбасса, неподконтрольной Украине. Предлагает решать вопрос открытия рынка земли сельскохозяйственного назначения на всеукраинском референдуме.