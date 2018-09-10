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Москва, 10.09.2018

Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами

«Expert Online» 2018

Росстат назвал регионы, в которых зафиксированы самые высокие зарплаты в России.

Лидируют здесь северные регионы страны и Москва. В частности, при средней зарплате в стране в 42 555 руб., жители Ямало-Ненецкого автономного округа ежемесячно зарабатывают в среднем 100 617 руб., Чукотского автономного округа - 98 291 руб., Москвы - 82 729 рублей, Магаданской области - 82 471 руб., пишет «Российская газета».

При этом меньше всех зарабатывают жители Алтайского края (24 402 руб.), Чечни, Карачаево-Черкесии и в Ивановской области (примерно по 24 000 руб.).

Любопытно, что самой прибыльной отраслью оказалась сфера воздушного и космического транспорта. Здесь зарабатывают в среднем 161 700 руб. в месяц. Нефтяникам и газовикам платят по 123 000 руб.

Меньше всего в денежном эквиваленте оценивается труд специалистов, которые шьют одежду (20,8 тыс. руб. в месяц).

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