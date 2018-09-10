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Москва, 10.09.2018

Цена на нефть после падения пошла вверх

«Expert Online» 2018

Уровень мировых цен после падения на прошедшей неделе, завершившейся 9 сентября, начал расти. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре повысились на 0,57%,  достигнув $77,27 за баррель нефти.

Октябрьские фьючерсы на нефть WTI стали дороже на 0,59%, достигнув отметки $68,15 за один баррель нефти.

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что есть предпосылки падения цены на нефть предстоящей зимой.

Участники рынка в свою очередь ожидают новости о предстоящих санкциях против Ирана. Ограничительные меры США должны вступить в силу уже в ноябре текущего года, однако, ряд нефтяных компаний уже сворачивает свою деятельность в Иране.

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